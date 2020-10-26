Топ странных новостей в Саратовской области на неделе 19–25 октября 2020 года

Эхо войны иногда бывает предельно четким. Снаряд нашли в самом центре Саратова

Снова стало население Саратовской области на семь дней старше, а может даже умнее и мудрее. «КП-Саратов» представляет очередной обзор странных новостей региона, которые веселили, а порою напрягали.

Удивляли на этой неделе цифры. В регионе на лечение пациента с COVID-19 тратят порядка 100 тыс. рублей, а если форма коронавируса запущенная — 140 тыс. Неплохо. На такую кучу денег можно, наверное, много лекарств купить и не умереть. Отрадно, что людей лечат не зеленкой и примочками с касторовым маслом. Как заявили в саратовском Минздраве, недостатка в лекарствах нет, существующего запаса больницам хватим минимум на месяц, а поставки идут постоянно.

Между тем количество заразившихся коронавирусом день ото дня растет. Еще в начале недели первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов не исключил роста заболеваемости коронавирусом до 200 случаев в сутки. Так и вышло: пятница — 197, суббота — 191, воскресенье — 189. Делаем выводы. Бережемся. Кстати, в Саратове вновь начали обрабатывать хлоркой улицы, тротуары, лавочки подъезды.

Странная и пока не выясненная причина заставила жителей Саратова и Энгельса судорожно скупать антибиотики в аптеках. При этом от коронавируса они не помогают, а при длительном хранении приходят в негодность. Здоровые люди в аптеках брали упаковками препараты, которых, в результате, не хватило тем, кому нужно реально, прямо сейчас. Зампред правительства Сергей Наумов обратился к людям с призывом не создавать ажиотаж и брать в одни руки медикаментов на 1-2 курса лечения. А то во время рейдов инспекторы видели, как брали по 10, 16 и 18 упаковок.

- Раньше покупали тысячу упаковок в месяц таких препаратов, а сейчас — 25 тыс. в неделю, — подчеркнул он.

Истории с питием йода или скупкой гречки ничему людей не учат.

Еще одно число на неделе насторожило: Саратовстат выяснил, что средняя зарплата в области превышает 32 тысячи рублей, причем за год увеличение составило 9,6%. И далее как в известной шутке: я ничего получаю, доходы моего соседа равны одному миллиону, в среднем вместе мы зарабатываем по 500 тысяч. А как вы считаете, у кого зарплата подросла?

На минувшей неделе произошло одно странное увольнение, точнее оно закономерное, но вот формулировка напрягает. Итак, поста министра транспорта и дорожного хозяйства окончательно лишился Алексей Зайцев. Причина — предоставление неполных сведений о своих доходах, расходах и имуществе, что повлекло утрату доверия. Но этот человек уже около месяца находится под следствием, его обвиняют в получении взяток через жену, которой платили «зарплату» в одной из дорожных организаций. Получается незаконно деньги получал, но не указал в декларации о доходах сколько именно. Непорядок.

Иногда складывается впечатление, что коммерсанты-строители в Саратовской области всякий стыд потеряли: то памятник архитектуры снесут, то возводить дома начнут без документов. В Балакове пошли дальше и проложили дорогу на стройку через территорию школы искусств. Отметим, на нескончаемый поток техники жители пожаловались ни директору учреждения, ни местным властям, а депутату Госдумы Николаю Панкову. Ситуацию, конечно, он разрулил с помощью прокуратуры, но балаковским чиновникам должно быть стыдно.

Балаково у нас не только город атомщиков, ушлых строителей (как выяснилось), но и неоригинальных подростков. На минувшей неделе молодой человек оседлал памятник героям гражданской войны, запечатлел себя и выложил фото в соцсети. Конечно же, балбеса горожане в тех же соцсетях осудили и пожелали затрещины от родителей. Хотя и взрослых стоило бы потрепать за гриву за то, что не объяснили — к любому памятнику нужно относиться с пиететом, ведь он посвящен историческому событию, исторической личности. Скорее всего, мальчику прочитали лекцию о поведении в обществе, так как снимок он вскоре убрал.

На ушедшей неделе 54-летний мужчина взял и отсек себе ножом детородный орган. Не исключено, что вдохновил мужчину петербургский художник Петр Павленский. Он в 2013 году прибил свои половые органы к брусчатке на Красной площади. Акция являлась метафорой апатии и политической индифферентности, а также фатализма российского народа. Однако саратовский герой совершил акт отрезания у себя дома, а не на публике. В мотивах поступка сейчас разбираются медики и полиция. Вероятно, это связано с психическим нездоровьем членовредителя.

Что-то подобное в человеке просыпается под воздействие алкоголя и наркотиков. 47-летний житель Озинского района Саратовской области на минувшей неделе хорошо зарядился спиртным, а когда в три часа ночи к нему в окно кто-то постучал, он просто взял ружье и принялся отстреливаться на звук. На звук выстрелов приехали полицейские. В доме у озинского Рэмбо нашли бездымный охотничий порох, 99 патронов калибра 5,6 мм, два патрона калибра 5,45 мм и один патрон 7,62 мм. Большая часть из них оказалась пригодна для стрельбы. В этой истории пострадавших нет, кроме полицейских, которых мужчина обругал матом. Но потом он раскаялся, как и подросток Энгельса, который так сильно хотел доехать до своей девушки в Пугачев, что угнал машину. 15-летний Ромео прихватил с собой приятеля, и они автостопом добрались до Балакова. А дальше их никто не вез. Тогда пацаны решили угнать авто. На улице Минская присмотрели «шестерку», взломали дверцы, соединили провода в замке зажигания и отправились в путь. Однако он оказался недолгим. На улице Вокзальная их заметил экипаж ППС — у машины были выключены фары. Полицейские потребовали остановиться, а когда юные угонщики их проигнорировали, бросились в погоню. Машину удалось затормозить. Один из мальчиков кинулся бежать, но его поймали. У девушки, наверное, в памяти останутся теплые воспоминания об этом случае: ради меня он хотел преодолеть расстояния, но помешала злая судьба. Не исключено, что влюбленных теперь разлучат не только километры, но и тюремные засовы. На парней возбудили уголовное дело. Будет суд.

На прошлой неделе могла взлететь на воздух служба судебных приставов, которая располагается в районе Театральной площади. У здания проводились ремонтные работы и в земле нашли боеприпас. На место тут же вызвали взрывотехников. Те обследовали подозрительную находку и установили, что обнаружен 122 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас увезли на полигон и уничтожили. Откуда взялся снаряд в центре города пока не ясно.

Ну и отказ от сладкого напоследок: с 26 октября и до конца года кондитерская фабрика «Саратовская» временно приостанавливает свою работу по вине работодателя. Во время простоя 580 работников будут получать две трети от своей средней заработной платы. Предприятие задолжало поставщикам и уже предъявлены иски. Каникулы объявили в связи с отсутствием финансирования закупки сырья и вспомогательных материалов. Фабрика с 90-летней историей выпускала практически все виды кондитерских изделий. География поставок охватывала 13 стран, включая Китай и Грецию. Чудес на свете не бывает и, если фабрики закрываются, значит это кому-нибудь нужно. Предприятие жалко, но людей еще больше — могут остаться совсем без работы.

Чтобы нормально жить, действительно нужна работа, а чтобы жить хорошо, нужно придумать что-то еще. Мыслей продуктивных вам в голову.

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