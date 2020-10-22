Зампред правительства Наумов: За неделю саратовцы скупают 25 тысяч упаковок лекарств

Зампред правительства Саратовской области Сергей Наумов заявил, что при таком спросе на лекарства они не достанутся тем, кто в них нуждается Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 22 октября, зампред правительства Саратовской области Сергей Наумов поднял тему искусственно вызванного дефицита лекарств в аптеках и раздутого ажиотажа на них.

- После совещания с аптечными сетями провели мониторинг лекарств. В крупнейшей сети есть амоксициллин, левофлоксацин. Завтра ожидаются большие поставки азитромицина, амоксициллина и левофлоксацина, умифеновира. В других аптеках появились в достаточном количестве мною названные препараты, в том числе арбидол, — заявил Наумов.

В аптеках появился запас необходимых медикаментов Фото: Ольга Симонова

Он обратился к людям с призывом не создавать ажиотаж и брать в одни руки медикаментов на 1-2 курса лечения. А то во время рейдов инспекторы видели, как брали по 10, 16 и 18 упаковок.

Зампред посоветовал лучше использовать маски и антисептики, тогда такого количества лекарств не понадобится.

- Раньше покупали тысячу упаковок в месяц таких препаратов, а сейчас — 25 тыс. — в неделю, — подчеркнул он.

По его словам, полки аптек можно наполнять хоть каждый день, но если сохранится такой спрос, то лекарства будут просто уходить, их не хватит на людей, которым они необходимы.

Наумов заверил жителей Саратова, что органы власти и здравоохранения делают все, чтобы этот ажиотаж сошел на нет, и каждый нуждающийся в медикаментах мог их купить. Причем в районах Саратовской области такого наплыва покупателей в аптеках нет, по словам зампреда, за что он поблагодарил жителей.

Председатель правительства Роман Бусаргин заявил, что наличие лекарств нужно обеспечить независимо от спроса.

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