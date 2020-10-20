Жители Саратова выстраиваются в очереди в аптеках Фото: Екатерина Семенова

В саратовских аптеках наблюдается ажиотажный спрос на ряд лекарств.

Об этом на заседании координационного совета 20 октября заявил Дмитрий Цымбал, руководитель управления Росздравнадзора по Саратовской области.

Он сообщил, что ведется постоянный мониторинг наличия жаропонижающих, антибактериальных, противовирусных препаратов. Причем, производство лекарств в России с начала года выросло на 24%, в медицинских учреждениях недостатка в медикаментах нет. А вот в ряде аптек есть иногда нехватка, а иногда и полное отсутствие.

В России выросло производство лекарств почти на четверть Фото: Ольга Симонова

В то же время, дистрибьютеры, которые работают с аптечным складом области, сообщают о значительных запасов лекарств, которые являются заменителями.

- Вчера министре здравоохранения России Михаил Мурашко провел ВКС с регионами, речь шла о пополнении торговых запасов. Сегодня мы подготовили письма в аптечные организации, чтобы они обратили внимание на своевременность закупок, — рассказал Цымбал.

Кроме того, он призвал вести разъяснения жителям, чтобы не скупали лекарства просто так, создавая искусственный дефицит.

- Бессмысленно запасаться лекарствами впрок. Это не спички, не сахар, у них есть срок хранения. А те, кому они действительно необходимы, с трудом могут купить, — отметил чиновник.

Дмитрий Цымбал на координационном совете попросил жителей не скупать лекарства впрок

По его словам, в аптеках продолжатся проверки по наличию минимального запаса лекарств, к которому относятся и некоторые дефицитные наименования. При отсутствии, руководителям торговых сетей грозит ответственность за нарушение лицензионных требований.

- Думаю, эти меры позволят в будущем стабилизировать ситуацию, — отметил Дмитрий Цымбал.

Губернатор Валерий Радаев согласился, что информационная работа с населением важна. Однако и от аптек надо требовать наличия препаратов.

- Держите это на контроле и доводите до людей. Иначе у нас пожилые, особенно в сельской местности, начинают волноваться, — сказал глава региона.

Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов во время своего доклада «поделился радостным известием». Противокороновирусные лекарства включены в перечень жизненно необходимых. Теперь это позволит регулировать на них цены, повысить доступность и минимизировать затраты на терапию. По мнению Шувалова, уже в ближайшие дни на них будет установлена минимальная цена.

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