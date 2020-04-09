Парацетамола нет и Цымбала нет! Александр Стрелюхин потребовал наказать виновника отсутствия лекарства в аптеках

На заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин обрушился с критикой на Дмитрия Цымбала, руководителя управления Росздравнадзора.

Он обратил внимание, что тот отсутствует на совещании в то время, как к нему имеются вопросы.

- Федеральной службы надзора по здравоохранению нет, а вопросы к нему есть. Завтра он на них будет отвечать. Парацетамола в аптеках нет. Пожалуйста, скажите, когда будет и какая причина? Каждый раз задаю вопрос: «У нас есть проблематика?» — «Нет, у нас все хорошо». А парацетамола нет — кто за это будет отвечать? И Цымбала нет! Если что-то случилось, если он по аптекам ездит, то это одно, пусть вечером расскажет. А если он решил по набережной погулять, то это второй вопрос! — возмутился Стрелюхин.

Дмитрий Цымбал, глава саратовского РосздравнадзораФото: Дарья Вострикова

Министр здравоохранения Наталья Мазина отметила, что госучреждение «Аптечный склад» прорабатывал с поставщиками вопрос о парацетамоле. С 17 числа, в середине следующей недели, ожидается поступление 10 тыс. упаковок лекарства.

- Это хорошо. Только его сегодня нет, в середине этой недели. А это будет на следующей неделе. И наши объяснения, что завтра будет в «Аптечном складе», никого не устраивают. Абсолютно никого. За это должен кто-то ответить, — заявил Александр Стрелюхин.

Парацетамол поступит только в середине следующей неделиФото: Ольга Симонова

Он поручил провести служебное расследование.

- Тот, кто это допустил, должен быть наказан. Это официальное решение штаба и оно должно состояться, — подчеркнул он.