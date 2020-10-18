Жительница Саратова, которая выбросила дочерей из окна, переживала из-за сроков сдачи жилья в новостройке

Из окна на четвертом этаже женщина выкинула двух своих дочерей Фото: Дарья Вострикова

Проблемы со сроками сдачи дома могли стать одной из причин трагедии с выброшенными из окна детьми в Саратове.

По одной из версий, 39-летняя жительница Саратова Татьяна Астрюхина очень сильно переживала из-за затягивания сроков сдачи нового дома, в котором она купила квартиру.

После развода с мужем и дележа имущества Татьяна жила у родителей вместе с двумя дочками. Ранее она выкупила у бывшего мужа долю в частном доме, продала ее и на эти деньги купила жилье в одном из строящихся домов в Саратове.Из-за того, что застройщик затягивал и постоянно перносил сроки сдачи дома, она начала переживать по поводу возможного обмана с жильем и стала принимать антидепрессанты. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил ТГ Live shot.

В день когда все произошло, Татьяна вела себя вполне адекватно и была в хорошем расположении духа, звонила родственникам, приглашая их на свой будущий день рождения.

Когда отец Татьяны услышал крики внучек из их комнаты, он подумал, что они поругались с мамой, но когда вошел к ним, успел только оттащить дочь от окна, куда она собиралась шагнуть.

Девочки к этому моменту уже были на земле под окном, в палисаднике у дома.

Татьяна попыталась пыталась покончить с собой и позднее была госпитализирована.

Напомним, по версии следствия, в Саратове 17 октября 39-летняя Татьяна Астрюхина выбросила из окна двух дочерей — восьмилетнюю Женю и пятилетнюю Свету (имена детей изменены - прим.ред.). Девочки остались живы, но находятся в тяжелом состоянии. У них многочисленные травмы, переломы и врачи пока не берутся прогнозировать их перспективы.

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