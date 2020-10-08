Саратовцы активно занимаются домашней консервацией Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ежегодно во второй половине лета — начале осени наступает пора домашних заготовок на зиму. Домохозяйки начинают закручивать банки с компотами, вареньем и разносолами. Домашняя консервация — это всегда вкусно и выгодно. В Отделении Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России посчитали [по данным Росстата за август 2020 года], как изменилась за год стоимость домашних заготовок в нашем регионе.

Соленья

Цены на помидоры за год снизились на 1,4%, а огурцы подорожали на 24,2%. Рост цен на огурцы отчасти связан со снижением объема урожая огурцов открытого грунта, при этом урожай помидоров в этом году несколько выше прошлого. Необходимые для консервирования черный перец горошком упал в цене на 14%, чеснок подорожал на 28,2% (большая часть его на прилавках — импортные поставки), а соль — на 6,4% (цены на нее выросли еще весной, когда она пользовалась повышенным спросом в связи с пандемией).

Что может быть лучше хрустящего огурчика из банки Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Квашеная капуста — палочка-выручалочка для любой хозяйки. Она всегда в радость на любом столе. В этом году капуста обойдется на 12% дешевле, чем год назад. Вариантов закваски много — например, со свеклой, подешевевшей за год на 18,2%, или с морковью, которая немного подорожала — на 1,2%. Такая динамика связана с хорошим урожаем капусты и свеклы в этом году, а вот посевные площади под морковь несколько сократились.

Также овощи можно сохранить в свежем виде на балконе или в погребе. Чаще всего так хранят лук и картофель, которые, в свою очередь, подешевели на 15,2% и на 2,8% соответственно, что также связано с благоприятными погодными условиями и более высоким урожаем, чем в прошлом году.

Квашеная капуста всегда к месту на любом столе Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Компоты и варенье

Для компота или варенья пригодятся фрукты. Стоимость яблок — самого популярного фрукта для приготовления компота и повидла — в августе увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,5%. Это произошло из-за сокращения урожая на фоне весенних заморозков в южных регионах России. Еще один обязательный ингредиент — сахар. Высокие запасы сахара по-прежнему позволяют его стоимости оставаться несколько ниже (на 0,9%), чем годом ранее. Особенно искушенные кулинары могут приготовить джем или повидло из бананов, они подешевели за год на 5% из-за некоторого снижения спроса на них.

Варенье - отличное зимнее лакомство Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Общая годовая инфляция в Саратовской области в августе увеличилась до 5% (по России — до 3,6%), а по продовольственным товарам — до 5,8% (до 4,3%). Более интенсивный рост инфляции в нашем регионе, чем в целом по стране, связан отчасти с подорожанием ряда овощей, например, огурцов, о которых мы говорили выше, в связи с несколько меньшим объемов урожая в текущем году и компенсацией его поставками из соседних регионов.

В подорожании товаров и услуг нет ничего критичного, если его темпы стабильно низкие. Банк России стремится поддерживать годовую инфляцию в России вблизи 4% постоянно. В условиях стабильно низкой инфляции доходы и сбережения граждан в национальной валюте защищены от непредсказуемого обесценения. Это позволяет поддерживать уровень жизни, а также более уверенно планировать ежедневные и долгосрочные расходы. Уровень инфляции в 4% оптимален для экономики нашей страны.

По прогнозу Банка России годовая общероссийская инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Осень - самое время для заготовок на зиму Фото: Мария ЛЕНЦ

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