Выборы в Саратовской области 13 сентября 2020 года: кого выбираем и где можно проголосовать

Голосование на довыборах в Саратовской области продлится три дня

В Саратове и в некоторых районах региона 13 сентября 2020 года состоятся довыборы в областную думы и местные советы депутатов.

В этот день пройдет голосование сразу по десяти избирательным кампаниям.

В первую очередь, это довыборы депутатов Саратовской областной думы по Волжскому №1, Ленинскому №7, Балашовскому №12 одномандатным избирательным округам.

Также будут организованы дополнительные выборы в Саратовскую городскую думу по четырем одномандатным округам — Ленинскому №№13 и 16, Октябрьскому №№17 и Кировскому №19.

Кроме того, состоятся довыборы в Аткарском, Балашовском, Краснопартизанском, Марксовском, Романовском, Краснокутском и Пугачевском районах.

Всего жителям Саратовской области предстоит делегировать в парламенты разного уровня 17 депутатов.

Сейчас территориальные избирательные комиссии уже получили бюллетени. Их общий тираж — 257,5 тыс. экземпляров, из них 42 981 — для голосования с использованием КОИБ.

Как сообщили в облизбиркоме, довыборы будут проходить при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Так, на участках, расположенных в детских садах и школах, процесс организуют таким образом, чтобы потоки людей не пересекались с помещениями, в которых находятся дети. Для этого используют дополнительные входы и выходы. Если же это невозможно, на время выборного процесса, включающего и досрочное голосование, непосредственно школьников временно перевели на дистанционное обучение.

Стоит отметить, что избирателям на участках будут выдавать одноразовые маски, перчатки и даже ручки. Граждане также смогут воспользоваться дезинфицирующими средствами.

Для тех, кто не сможет принять участие в довыборах депутатов 13 сентября с 8:00 до 20:00, организовано досрочное голосование 11 и 12 сентября. Предпочтение той или иной кандидатуре можно отдать как на избирательном участке, так и на дому, и на одной из 160 придомовых территориях. Заявлений для этого не требуется. Время сбора подписей все то же — с восьми утра до восьми вечера.

Кто желает проголосовать на дому, необходимо оформить соответствующий документ в участковой избирательной комиссии с 3 сентября до 14:00 13 сентября.

Как отметили в облизбиркоме, после каждого дня досрочного голосования в присутствии наблюдателей бюллетени будут помещаться в отдельные сейф-пакеты, вскроют которые непосредственно 13 сентября при подсчете голосов.

Согласно информации облизбиркома, количество избирателей на 1 июля 2020 в Саратовской области составило более 1,8 млн.

Подробная информация о выборах и цифровые сервисы поддержки избирателей есть на портале областного избиркома по адресу: http://www.saratov.izbirkom.ru/. И на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы»: http://www.cikrf.ru/digital-services/.

По всем вопросам в связи с выборами можно обратиться на телефоны горячей линии ЦИК России 8-800-200-00-20, и телефоны горячей линии избиркома Саратовской области 8-845-2-73-43-60.