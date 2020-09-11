Провалившаяся в погреб в Саратовской области женщина пять дней просидела без еды и воды

Спасатели вытащили пострадавшую из погреба в Балашове. Фото облспаса

В Балашове Саратовской области из погреба частного дома достали провалившуюся туда 69-летнюю женщину.

Как сообщил «КП-Саратов» Евгений Марущак, старший группы быстрого реагирования Балашовской поисково-спасательной службы, их вызвали очевидцы, услышав просьбы гражданки о помощи из заточения. Самостоятельно пенсионерка выбраться не могла, а так как погреб фактически заброшен, то люди там бывают редко. Поэтому женщину долго никто не слышал.

- В полузаброшенном погребе не было ни еды, ни воды. Правда, вряд ли она провела там пять дней. Думаю, сутки или двое, так как просидеть без питья столько времени невозможно, — рассказал Марущак.

По его словам, женщина злоупотребляла алкоголем. Возможно, из-за этого ей показалось, что прошло столько дней с момента ЧП.

После того как спасатели вытащили пострадавшую с помощью альпинистского снаряжения, «скорая» госпитализировала ее в тяжелом состоянии с обезвоживанием.

Напомним, похожий случай произошел в селе Красный Яр Энгельсского района в апреле. Тогда 35-летний мужчина провалился в погреб на территории сгоревшего дома около церкви. Однако тогда пострадавшему помощь медиков не понадобилась.

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