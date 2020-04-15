В селе Красный Яр спасатели вытащили пьяного мужчину из погреба у церкви
В селе Красный Яр 35-летний нетрезвый мужчина зашел на территорию сгоревшего дома на улице Карла Маркса недалеко от церкви и провалился в погреб.
Как сообщили «КП Саратов» в Облпасе, прибывшие сотрудники облспаса вытащили пострадавшего, он поблагодарил их и ушел.
Фото Облспаса
Помощь врачей мужчине не потребовалась.
На месте также работали медики ЦМК, обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU