В селе Красный Яр спасатели вытащили пьяного мужчину из погреба у церкви

15 Апр 2020 2020-04-15T11:28:29+03:00

Помощь врачей ему не потребовалась

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В селе Красный Яр 35-летний нетрезвый мужчина зашел на территорию сгоревшего дома на улице Карла Маркса недалеко от церкви и провалился в погреб.

Как сообщили «КП Саратов» в Облпасе, прибывшие сотрудники облспаса вытащили пострадавшего, он поблагодарил их и ушел.

Фото Облспаса

Помощь врачей мужчине не потребовалась.

На месте также работали медики ЦМК, обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU