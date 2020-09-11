Про ЭТО в школе: Надо ли вводить уроки полового воспитания в Саратове

В школах могут ввести уроки сексуального воспитания Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нужно ли в школах Саратова сексуальное просвещение детей?

С таким вопросом редакция «КП-Саратов» обратилась к Уполномоченному по правам ребенка в регионе Татьяне Загородней.

- Раньше подобная программа была в Саратовском центре планирования семьи. Она была направлена в основном на формирование здорового образа жизни, к которому относится и сексуальное воспитание. К сожалению, через некоторое время проект прекратил действовать, возможно, не было найдено финансирование, — рассказала Татьяна Загородняя.

Дело в том, что, по мнению создателей программы, причина бесплодия у женщин и мужчин кроется, зачастую, в раннем начале половой жизни и беспорядочных связях.

- Симптомы некоторых заболеваний, передающихся половым путем, могут не проявляться. Или ребенку неловко обратиться к врачу. Поэтому возникают воспалительные процессы, иногда необратимые, которые затем приводят к бесплодию, — пояснила детский омбудсмен о необходимости сексуального просвещения.

Татьяна Загородняя считает, что детям нужно доносить информацию о безопасности половой жизни Фото: Ольга Симонова

По ее мнению, конечно, с определенного возраста детям о таком деликатном вопросе должны рассказать родители.

- Помню, еще когда я сама училась в школе, нас лет в 11 собрали девочек, и медсестра говорила, что происходит в женском организме. Потом я пришла домой и рассказала все маме. Это стало толчком, чтобы вообще начать с ней общение на тему. До того мы это с ней не обсуждали даже. А случается, что даже сейчас девочки не знают о самых естественных физиологических процессах периода взросления и сильно пугаются. Бывает, что и родители в панике сообщают, что их ребенок уже вступил в половую жизнь. Поэтому взрослые должны со своими детьми затрагивать и эту тему, — сказала она.

Однако со школы не снимается обязанность просвещения. По мнению Татьяны Загородней, учебники и пособия должны составлять исключительно профессионалы.

- Любое просвещение должно быть мягким, ни в коем случае не агрессивным. Конечно, не должно быть никакой пропаганды, — подчеркнула Уполномоченный по правам ребенка.

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