День города в Саратове 2020: онлайн-парад яхт, виртуальная дискотека и салют в Instagram мэра

Большая часть мероприятий в День города пройдет онлайн

Программа мероприятий на День города в Саратове в этом году особенная. Напомним, Саратов ближайшие выходные отметит свое 430-летие. Городские власти несмотря на продление коронавирусных запретов запланировали ряд праздничных мероприятий. Почти все они пройдут в онлайн-формате в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора – массовые скопления людей по-прежнему находятся под запретом.

Какие праздники и шоу пройдут в день города Саратова для гостей и местных жителей в 430-летний юбилей?

В период с 7 по 12 сентября состоятся онлайн-экскурсия «Золотые огни Саратова» и челленджи в соцсетях с хештэгами «Истории вашего двора», «Истории из детства», «Любимые места города», а позднее, 12 и 13 сентября пройдет челлендж «Лица праздника».

Непосредственно в субботу, 12 сентября, будут организованы такие онлайн-мероприятия, как тренировка «Зеленый фитнес», велопробег «Велогород-430», акция «Поздравь друга» совместно с «Почтой России». Все это также в интернете.

Виртуально саратовцев с Днем города поздравят местные спортсмены. На Волжской и проспекте Кирова пройдет ярмарка «Квартал 64», торговля одно из немногих «развлечений», что пройдет в живую. Для любителей истории организуют пешеходные экскурсии по университетскому городку, проспекту Кирова от музейной площади до сквера Первой учительницы. Записаться на экскурсию надо заранее.

В краеведческом музее, а также музеях Федина, Радищевском, музее-усадьбе Чернышевского и парке «Россия - моя история» запланированы выставки, экскурсии и творческие мастерские.

В акватории Волги пройдет парад парусных яхт «Волжкий бриз». На набережную при этом никого не зовут - насладится действом саратовцам предложили онлайн – в Instagram.

За музыку и видеоряд отвечают радиостанции и местное ТВ. Все желающие смогут поздравить любимый город с 430-летием в эфирах местных радиостанций позвонив по телефону 39-36-39.

Вечером на ютуб-канале «Саратов 24» выйдет в эфир концертная программа в честь Дня города. Также начиная с 19:00 в «Инстаграм» будет вестись прямая трансляция онлайн-дискотеки радио «Рекорд» с участием известных диджеев.

Кульминацией праздничных мероприятий станет салют на Соколовой горе в 22:00. Но приходить на него нельзя – массовые мероприятия, напомним, запрещены. Повезет тем, кто живет в окрестностях Соколовой горы, большинству остальных фейерверком предлагают насладится онлайн в соцсети Instagram на странице мэра Исаева.