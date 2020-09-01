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Саратовская компания создает биотехнологии для всего мира

ЗАО «Биоамид» масштабирует различные биотехнологические задачи от пробирки до промышленных партий
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Компания создает технологии для использования по всему миру

Компания создает технологии для использования по всему миру

Статус резидента инновационного центра «Сколково» уже много говорит о компании из Саратова — ЗАО «Биоамид». Он был получен в 2017 году, когда компания уже громко заявила о себе созданием промышленной биотехнологии получения акриламида и другими разработками.

Сегодня технологии, разработанные специалистами компании, нашли свое применение в медицине и фармакологии, химической промышленности и сельском хозяйстве, в экологии. Сегодня «Биоамид» — одна из наиболее динамично развивающихся биотехнологических компаний России.

Высококлассные специалисты и современное оборудование вкупе с опытно-промышленными установками дают возможность масштабировать различные биотехнологические задачи от пробирки до промышленных партий.

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