В Саратове растет число людей, живущих с коронавирусом

Все больше больных находятся на амбулаторном лечении Фото: Александр Уриевский

Несмотря на рост числа выздоровевших, количество больных коронавирусом среди населения Саратовской области все растет.

Уже более месяца среднесуточная заболеваемость держится на одном уровне — между 90 и 100 новых пациентов с COVID-19.

При этом, согласно данным, которые озвучиваются на брифингах в минздраве региона, постоянно растет число тех, кто болен в данный момент или ожидает результатов анализа, после контакта с зараженным.

Вот выборочные данные за последние месяцы:

25 мая — 1 606 человек (844 в стационарах, 762 амбулаторно)

3 июня — 2 291 человек (1 253 в стационарах, 1 038 на амбулаторном лечении),

17 июня — 3 038 человек (1 788 в стационарах, 1 250 на амбулаторном лечении),

2 июля — 3 248 человек (1 667 в стационарах, 1 581 на амбулаторном лечении)

13 июля — 3 473 на лечении (1 742 в больницах, 1 728 – амбулаторно)

10 августа — 3 891 человек на лечении (1 714 в стационарах и 2 177 лечатся амбулаторно, на дому)

17 августа — 4 412 (1 738 в стационарах, 2 674 – амбулаторно)

Из приведенных цифр видно, что ежемесячно число тех, кто болеет в данный момент, возрастает в среднем на тысячу. Все больше пациентов оставляют болеть на дому.

При этом не так давно Саратовская область официально перешла ко второму этапу снятия ограничений, который позволил открыться многим организациям с массовым посещением людей.

Напомним, к примеру, 2 апреля, когда ужесточили режим ограничений, большинство организаций закрылись, в регионе ввели пропуска, в области было всего лишь 15 случаев заражения.

Саратовская область сейчас входит в тройку регионов ПФО с самой низкой летальностью от коронавируса. По индексу заболеваемости, рассчитанному по методике Роспотребнадзора, область входит в число регионов, где ситуация с коронавирусом положительно-стабильная.

P. S.

По данным регионального Минздрава, на 21 августа количество находящихся в стационарах резко сократилось — до 896 человек, количество людей на амбулаторном лечении осталось на прежнем уровне — 2 604. Всего — 3,5 тыс.

Получается, за четыре дня их стало меньше на 912 человек, так как 17 августа было 4 412 больных. За этот период выписали 514 выздоровевших пациентов, получили 381 нового, положительный баланс — 133 человека. Двое скончались от коронавируса за эти четыре дня.

Куда исчезли из статистики еще 777 человек — не ясно.