Коронавирус в Саратове, последние новости на 4 августа: Режим ограничений продлен до 10 августа

В Саратовской области на 01:00 4 августа зарегистрировано еще 94 случая заражения коронавирусом.

Всего инфицированы почти 10 тыс. человек — 9 691. При этом выздоровевших за сутки почти втрое меньше — 35 человек, а общее число — 5 848.

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Больше всего заболевших в Саратове — 52, на втором месте по количеству заболевших Балаковский район, там 12 подтвержденных случаев. В Питерском районе — шесть заболевших, в Аткарском — пять, Энгельсском — трое, Ивантеевском, Красноармейском, Марксовском, Новобурасском и Пугачевском — по двое, в Балтайском, Вольском, Дергачевском, Ершовском, Петровском и Саратовском — всего по одному выявленному зараженному.

Таким образом, самым «зараженным» оказался Саратов (3 865), далее идут Балаковский и Энгельсский районы — 805 и 803 зарегистрированных соответственно.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Причем у 69 новых заболевших коронавирус протекает с пневмонией, у 15 — с ОРВИ, у десяти — бессимптомно.

Основная часть выявленных людей с COVID-19 — люди старше 60, таких 34. Также заразились 26 человек в возрасте 50–59 лет, по 11 пациентов приходится на группы 20–29 и 40–49 лет. Коронавирус подхватили к тому же трое детей до 14 лет и девять 30–39-летних людей.

За сутки проведено более 3,6 тыс. лабораторных исследований, а всего — свыше 273 тыс.

Кстати, режим ограничений в регионе продлен до 10 августа. Бассейны и кинотеатры останутся закрыты. Массовые мероприятия по-прежнему запрещены.

Кинотеатры в Саратове работать пока не будутФото: Екатерина Семенова

Стоит отметить, что в Саратовской области к приему детей готовы 526 лагерей. Они получили санэпидзаключения и обработали территории от клещей и мышей. Однако открыться лагеря не смогут, так как им разрешено работать, начиная с третьего этапа снятия ограничений, а регион пока что на первом.

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