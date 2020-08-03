2020-08-03T10:41:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовской области за сутки 94 человека заразились коронавирусом

В Саратовской области от COVID-19 вылечились уже более 60% заболевших
Поделиться:
Изменить размер текста:

Оперативный штаб Саратовской области на утро 3 августа сообщил о 94 новых случаях COVID-19.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 9 691 человек. Выздоровели с начала эпидемии 5 848 человек, за сутки — 35.

Лабораторное подтверждение получили 52 новых пациента в Саратове, и 12 — в Балаковском районе. На остальных территориях Саратовской области менее десяти новых зараженных: Питерский район — шесть, Аткарский — пять, Энгельсский — три, по два случая в Ивантеевском, Красноармейском, Марксовском, Новобурасском и Пугачевском районах.

Балтайский, Вольский, Дергачевский, Ершовский, Петровский и Саратовский районы показали по одному положительному тесту.

Из новых зараженных у 69 диагностирована пневмония, у 15 — ОРВИ, у остальных симптомов нет.

Среди заболевших трое детей и 34 человека старше 60 лет, это — самая большая возрастная группа по заражению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Охотникам разрешат убить больше косуль и оленей в Саратовской области
Жителей Саратовской области предупреждают о ливнях
Поселкам Расково и Соколовый угрожают отлючить воду
Растет спрос на гостиницы для кошек и собак в Саратове
Преподаватель ПИУ РАНХиГС выступил экспертом очередного мониторинга активности руководителей органов исполнительной власти области в Instagram
Панков: Если подрядчик работает некачественно, это должны обосновать специалисты
Эксгибиционист подкарауливал детей на улицах Саратова
Двое детей спасли жильцов дома на Рабочей от пожара
Саратовскую облдуму могут закрыть на карантин из-за коронавируса
Сегодня решится вопрос о продлении коронавирусных ограничений в Саратовской области
В Саратовской области заражены коронавирусом 1 192 медработника
Депутат помог Саратовской областной школе по гребле на байдарках и каноэ
Директор школы искусств в Саратове награжден почетным орденом парижской Международной академии культуры и искусства
Начался суд над обвиняемым в убийстве Лизы Киселевой Михаилом Туватиным
Доцент саратовского вуза брала взятки за написание и защиту диплома
Мужчина под Саратовом поругался с собутыльником и оболгал его сына перед полицией
«Ростелеком. Юрист» поможет решить правовые вопросы
Саратовских бизнесменов научат правильно маркировать продукцию
Трое взрослых и 11-летняя девочка пострадали в столкновении двух внедорожников под Саратовом
Четыре улицы Саратова остались без воды
В Саратове обнаружено подпольное казино
Житель Аткарска ударил полицейского локтем в глаз при попытке побега
Труп мужчины со множеством ножевых ран найден в Вольске
Лжегендиректор ломбарда выманил у жительницы Энгельса 45 тыс. рублей
Саратовские росгвардейцы-десантники получили медали в честь Дня ВДВ
В Саратове полыхала девятиэтажка
Балаковская АЭС продолжает восстановление объекта культурного и духовного наследия региона
Водительница ВАЗа пострадала после столкновения с «КамАЗом» под Саратовом
В Саратове рецидивист украл инструменты на 140 тыс. рублей