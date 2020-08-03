В Саратовской области за сутки 94 человека заразились коронавирусом

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:41:00+03:00

В Саратовской области от COVID-19 вылечились уже более 60% заболевших

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб Саратовской области на утро 3 августа сообщил о 94 новых случаях COVID-19.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 9 691 человек. Выздоровели с начала эпидемии 5 848 человек, за сутки — 35.

Лабораторное подтверждение получили 52 новых пациента в Саратове, и 12 — в Балаковском районе. На остальных территориях Саратовской области менее десяти новых зараженных: Питерский район — шесть, Аткарский — пять, Энгельсский — три, по два случая в Ивантеевском, Красноармейском, Марксовском, Новобурасском и Пугачевском районах.

Балтайский, Вольский, Дергачевский, Ершовский, Петровский и Саратовский районы показали по одному положительному тесту.

Из новых зараженных у 69 диагностирована пневмония, у 15 — ОРВИ, у остальных симптомов нет.

Среди заболевших трое детей и 34 человека старше 60 лет, это — самая большая возрастная группа по заражению.

ИСТОЧНИК KP.RU