Больше, чем просто разделение отходов: две саратовских активистки открыли первый в городе некоммерческий экоцентр

Основатели экоцентра «Экологизатор». Фото: Личный архив героев публикации

Екатерина Баранова и Татьяна Хохлова – девушки с активной жизненной позицией. Их всегда волновали вопросы сохранения окружающей среды, а в голове роилась масса идей, которые хотелось реализовать. И вот в октябре этого года они приступили к созданию собственного экоцентра. «Экологизатор» – так решили назвать первую некоммерческую станцию в Саратове, где можно сдать на переработку разные виды вторсырья.

Главное предназначение центра, как отмечают девушки, – стать современным пространством, где будут функционировать различные экологические направления, главным из которых будет - экопросвещение. О том, как пандемия повлияла на планы по открытию экоцентра, какие фракции сейчас можно сдать и какие из них перерабатываются у нас городе, расскажем в нашем материале.

От идеи до воплощения проекта

– Наша команда – это я и Татьяна Хохлова, с которой мы познакомились в конце прошлого года на обучении экологистов в школе «Зеленый драйвер», – рассказывает Екатерина Баранова. – Нашли другу друга в общем чате, когда выполняли задание по проведению экологических акций. Тогда же и родилась идея создания совместного проекта. Получается, что как идея он существует почти год.

Татьяна Хохлова – сооснователь проекта «Экологизатор». Фото: Личный архив героя публикации

После обучения единомышленницы объединили свои усилия и начали проводить собственные тренинги и лекции для взрослых и детей.

– Нас стали приглашать дружественные площадки, различные компании и школы, поступали запросы на проведение занятий по экопросвещению. Конечно, уже тогда мы проводили большую работу, но мечта открыть большой городской экоцентр, например, как московские «Собиратор» или «Экосборка», не давали нам спокойно спать, – вспоминает Екатерина.

Весной объявили карантин, и занятия пришлось перенести в онлайн, а акции по сбору вторичного сырья в городе перестали проводиться.

– С началом пандемии стало понятно, что горожанам просто некуда сдавать вторсырье, которое копится у них дома. И мы вернулись к нашей идее о создании экоцентра. Мы хотели создать пространство, где любому человеку можно было бы приехать и погрузиться в экологичный образ жизни, узнать, какие экопривычки существуют и как их привить себе.

Официальное открытие «Экологизатора» прошло чуть больше месяца назад. Девушкам удалось воплотить свою задумку, создать не просто центр приема вторсырья от жителей города, но и площадку для экопросвещения и обучения раздельному сбору отходов.

– Раздельный сбор отходов (РСО) в современном мире – это точка входа в экологичную жизнь, который доступен большинству, – отмечает наша собеседница. – Да, многие сейчас говорят, что не готовы разделять отходы, но это связано не со сложностью сортировки вторсырья, а с нехваткой инфраструктуры. То есть люди хотели бы сортировать отходы, но во многих городах просто нет для этого благоустроенной придомовой инфраструктуры, отсутствует просвещение и информирование населения, поэтому мы и открыли экоцентр.

Екатерина Баранова – сооснователь проекта «Экологизатор». Фото: Личный архив героя публикации

– В нашей команде всего два человека, но к нам иногда приезжают помогать волонтеры. Мы всегда рады их помощи, потому что сейчас очень много посетителей, которые в раздельном сборе еще новички. Люди приходят и просят рассказать и объяснить им, как правильно вести раздельный сбор дома, задают много вопросов о видах вторсырья и как правильно его сдавать в экоцентр.Сейчас «Экологизатор» занимает небольшую площадь. Подготовкой помещения Екатерина и Татьяна занимались сами. Пространство продолжают обустраивать и сейчас.

Не мусор, а вторсырье

Пока режим работы центра - три дня в неделю: вторсырье принимают по понедельникам, четвергам и субботам. «Экологизатор» принимает стекло, металлическую упаковку, макулатуру, практически весь пластик, который есть в потребительской упаковке. Для некоторых отходов легко найти переработчика, для других фракций это сделать сложнее. Неделю назад экоцентр начал принимать очень сложную и редко перерабатываемую в России упаковку – тетра-пак.

– Сортировать по фракциям можно непосредственно у нас в центре, единственное требование к вторсырью – оно должно быть чистое, сухое и часть упаковки должна быть без этикетки, – поясняет сооснователь проекта. – Эти требования придумали не мы, они идут от заготовителей и переработчиков вторсырья. К тому же не всю упаковку можно перерабатывать в Саратове и области. Вторсырье частично отправляется к заготовителям, которые уже большими партиями сдают его на заводы по переработке, расположенные в других регионах. У заготовителей и переработчиков сырьё проходит минимальную досортировку.

Все вторсырье на территории экоцентра посетители сортируют самостоятельно, поэтому хозяйки «Экологизатора» очень надеются на ответственность и осознанность наших гостей при сдаче различных фракций.

– Из пластика, который сдаётся на переработку у нас в городе небольшим переработчикам, изготавливается вторичная гранула, а дальше ее выкупают производители, для использования в производстве, - продолжает Екатерина. - Из вторичных гранул могут делать пленку, тару, ПЭТ-бутылки, тазы, контейнеры, ящики и даже одежду. Стекло и металл после плавки идут на изготовление тех же стеклянных бутылок, алюминиевых и жестяных тар. А из полимеров можно делать огромное количество нужных вещей: канцтовары, товары народного потребления, упаковочные материалы.

Ответственный бизнес

Сейчас вторичная переработка только развивается в Саратове. И тем не менее во многих компаниях активно ведется политика устойчивого развития, и крупные бренды стараются включать в свое производство «зеленые» технологии. Это, несомненно, получает позитивный отклик со стороны их клиентов и партнеров.

– Очень важно, чтобы крупные компании организовали передачу отходов из своих офисов на переработку, - считает Екатерина Баранова. - В Саратове мы готовим такой проект совместно со Сбербанком. В административных офисах местного отделения будут установлены контейнеры для раздельного сбора вторсырья. Каждый получит понятную маркировку, чтобы сотрудники знали, какие именно отходы нужно складывать в данный контейнер. После они смогут сдать отсортированное вторсырье на переработку.

Reuse не менее важен, чем recycle

В «Экологизатор» можно сдать вещи в хорошем состоянии, оставив их на специальных стеллажах. На полках – разные полезные вещи. Любой посетитель может взять из них то, что ему нужно, совершенно безвозмездно. Популярна полка буккроссинга – здесь стараются не сдавать книги в переработку, а обмениваться ими.

«Доброполки». Фото: Личный архив героя публикации

Кроме того, по просьбе местных фермеров в экоцентре собирают трехлитровые банки. Для одной рукодельницы проводят сбор кассовых чеков, из которых она делает хенд-мейд бумагу и открытки. Помимо этого, «Экологизатор» активно сотрудничает с благотворительными фондами и помогает им со сбором необходимых вещей. Например, для приюта животных «Верность» здесь собирают ветошь, миски, наполнители, корм и медикаменты.

– Reuse не менее важен, чем recycle, – отмечает Екатерина. – Думаю, что намного лучше повторно использовать вещь, а не сдавать на переработку. Шеринг-экономика – это важный элемент устойчивого развития и ответственного потребления в будущем.

Действовать нужно через детей

Как уже было сказано выше, деятельность Екатерины и Татьяны начинали свою деятельность именно с экопросвещения – уроков для школьников. И что отрадно, с введением карантина количество заявок на подобные занятия не уменьшилось.

- Мы продолжаем проводить занятия в режиме онлайн, - говорит экоактивистка. - В нашей программе различные игры и интерактивы, и проводить их для детей одно удовольствие, потому что они – самая благодарная аудитория. Во время уроков у наших маленьких слушателей возникают потрясающие идеи по переработке пластика. Кто-то придумывает, как вылавливать пластик из океана, а некоторые предлагают делать из него города и дороги. Школьники, студенты, молодежь – это то поколение, которое будет решать накопившиеся экологические проблемы через 10-15 лет. И я верю, что они придумают эффективные решения экологических проблем. А мы им в этом будем помогать.

Кроме того, по просьбе местных фермеров в экоцентре собирают трехлитровые банки. Для одной рукодельницы проводят сбор кассовых чеков, из которых она делает хенд-мейд бумагу и открытки. Помимо этого, «Экологизатор» активно сотрудничает с благотворительными фондами и помогает им со сбором необходимых вещей. Например, для приюта животных «Верность» здесь собирают ветошь, миски, наполнители, корм и медикаменты.

– Reuse не менее важен, чем recycle, – отмечает Екатерина. – Думаю, что намного лучше повторно использовать вещь, а не сдавать на переработку. Шеринг-экономика – это важный элемент устойчивого развития и ответственного потребления в будущем.

Действовать нужно через детей

Как уже было сказано выше, деятельность Екатерины и Татьяны начинали свою деятельность именно с экопросвещения – уроков для школьников. И что отрадно, с введением карантина количество заявок на подобные занятия не уменьшилось.

- Мы продолжаем проводить занятия в режиме онлайн, - говорит экоактивистка. - В нашей программе различные игры и интерактивы, и проводить их для детей одно удовольствие, потому что они – самая благодарная аудитория. Во время уроков у наших маленьких слушателей возникают потрясающие идеи по переработке пластика. Кто-то придумывает, как вылавливать пластик из океана, а некоторые предлагают делать из него города и дороги. Школьники, студенты, молодежь – это то поколение, которое будет решать накопившиеся экологические проблемы через 10-15 лет. И я верю, что они придумают эффективные решения экологических проблем. А мы им в этом будем помогать.

Татьяна во время проведения одного из занятий. Фото: Личный архив героя публикации

Основатели «Экологизатора» убеждены, что если экопривычки вошли в жизнь человека, то он будет распространять ее вокруг себя. Поэтому в дальнейших планах центра - собрать команду единомышленников с такими же идеями и горящими глазами.

- Сейчас мы примем любую поддержку: информационную, организационную, волонтерскую. Наша глобальная задача – дальнейшее развитие, чтобы создать большую площадку с множеством экологических направлений, помимо раздельного сбора, - делятся своими планами хозяйки экоцентра.

О проекте #ESGначниссебя

Эко-просветительский проект #ESGначниссебя (аббревиатура ESG — англ. environmental, social and corporate governance — экологическая, социальная и корпоративная ответственность) направлен на формирование в обществе устойчивых принципов осознанного и ответственного потребления, привития подрастающему поколению основ заботы об окружающей среде. Девиз проекта — «от экомышления — к экоповедению».

Организаторы проекта — Поволжский банк Сбербанка и издательский дом «Комсомольская правда».

Подробнее о том, как внедряются принципы ESG в Сбере, а также на примере реализуемых с его участием проектов, читайте в публикациях нашего проекта. А пока каждый желающий рассказать о своем опыте экологической ответственности может сделать это в наших социальных сетях. Переходите по ссылке, подписывайтесь, делитесь своими историями (не забудьте указать хештег #ESGначниссебя) и приглашайте друзей.