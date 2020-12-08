Люди, которым небезразличен мир: как работает первое в Саратове «ЭкоТакси»

Екатерина Барсукова – куратор проекта «ЭкоТакси». Фото: Личный архив героя публикации

Наш сегодняшний герой - Екатерина Барсукова, настоящий ветеран волонтёрской жизни, соорганизатор экологического движения «Зеленый Бык» и куратор первого «ЭкоТакси» в городе. Этот сервис недорогого вывоза рассортированных отходов был запущен несколько лет назад, благодаря чему жители города теперь могут вызвать спецавтомобиль и отдать раздельно собранное вторсырье водителю, который отвезет его в пункт переработки.

Как зарождалась идея

Однажды, Екатерина увидела на улицах Саратова стальные сетки и контейнеры для сбора вторсырья. Но если с контейнерами для макулатуры всё было понятно, то решетки для пластика вызвали у активистки много вопросов.

– Уточнение «Для ПЭТ–бутылок» было не очень понятно, и мне захотелось узнать больше информации, - вспоминает Екатерина. - В интернете я нашла несколько статей и узнала, что пластик бывает разным, что существует маркировка, говорящая о его составе. Стала искать, а куда можно сдать на переработку остальные категории пластика, и наткнулась в социальной сети на группу движения «Зелёный бык». Пришла на первую их акцию на Ильинской площади, принесла кучу пакетов и уже на месте узнала, что полипропиленовая упаковка с блестящей стороной не подойдет для последующей переработки.

Услышанное воодушевило девушку, и на вторую акцию она пришла уже с чемоданом макулатуры с работы, пластиковыми и жестяными бутылками в рюкзаке и пакетах. Так она стала волонтёром «Быка».

Екатерина на одной из акций по сбору вторсырья. Фото: Личный архив героя публикации

Со временем развития проекта в группе стали появляться новые запросы на помощь в доставке вторсырья на подобные акции.

– До введения карантина мероприятия проводились каждые 1,5 месяца, - продолжает участница проекта. - Движение разрасталось, просьбы довезти вторсырье или взять кого–то в попутчики участились. Сначала мы пытались скоординировать участников акции между собой, помогали сами или искали среди волонтеров тех, кто поможет привезти пустую тару и макулатуру к месту сбора. Мы уже не справлялись своими силами и решили перенять опыт коллег в других городах, где подобный сервис уже был запущен. Так родилась идея открытия «ЭкоТакси».

Сдать все за раз

Обычные пункты сбора, как правило, принимают какой–то один конкретный вид сырья: стекло, макулатуру, цветные металлы или несколько видов пластика. И не каждый может найти время, чтобы отвезти собранное вторсырье на переработку. Ведь зачастую пункты приёма расположены за городом.

Сервис такси позволяет рассортировать отходы у себя дома и, самое главное, сдать их буквально около своего подъезда. Для этого нужно только оставить заявку. Это можно сделать сразу несколькими способами: по телефону, на сайте Нольотходов.рф, или оставив сообщение в социальных сетях или мессенджерах группы. После их собирают в единую базу и, по мере накопления необходимого для формирования маршрута количества заявок, составляют график выезда. Так за один выезд «ЭкоТакси» может объехать несколько адресов.

– В нашем городе сервис «ЭкоТакси» только в начале пути, – объясняет Екатерина. – И, как я уже говорила, выезды осуществляются по мере накопления заявок, когда из них можно составить гармоничный. Заявки чаще всего поступают от физических лиц, обычно это женщины среднего возраста с осознанным отношением к окружающей среде. Мне кажется, это потому что они иначе понимают ответственность за будущее поколение.

Во время сбора вторсырья по заявкам. Фото: Личный архив героя публикации

Координаторы проекта называют людей, которые сдают сырьё в «ЭкоТакси», «пользователями». Они привили себе привычку раздельного сбора отходов, сортируют их по фракциям и сдают на переработку. У кого–то просто нет возможности самостоятельно увозить мусор в пункты приёма вторсырья, а кого–то это осознанный выбор.

– Был интересный случай. Женщина оставила заявку, мы приезжаем на вызов, а там, помимо её «домашнего» вторсырья, около 5–6 мешков с ПЭТ–бутылками. Оказалось, что она их собирала со своими детьми по всему дачному кооперативу, - вспоминает экоактивист.

Пункты приёма

После сбора по адресам сырье отправляется в пункты приёма.

– Вторсырье мы либо сами отвозим в пункты приёма, либо вызываем автомобиль от заготовителей сырья непосредственно на склад. Каждый вид вторсырья отправляется в профильную фирму по переработке. Постоянным партнёром, которому отправляется ПЭТ, макулатура, тетрапак является компания «Пакмил», стекло – фирме «Кварц», пластик 2,4,5 категории – организации «Склады вторичного сырья». Специфические категории – пластиковые карточки, диски собираем у себя на складе, а после передаем в Москву или Питер, – уточняет Екатерина.

Отправка досортированного вторсырья в пункты приема/ Фото: Личный архив героя публикации

Также «ЭкоТакси» помогает передавать вещи в благотворительные фонды. Вывозят и доставляют всё, что люди готовы отдать: одежду, технику, книги и другие вещи. Уже регулярным стало взаимодействие с волонтерской организацией «Весна» - там помогают одиноким матерям и детям, а «Зеленый бык» для их подопечных собирает вещи, игрушки, иногда посуду.

- Мы помогли благотворительному проекту «Ярмарка добра» в сборе ламповых телевизоров и DVD–плееров для дома престарелых. Сейчас скопили довольно много вещей для приюта животных «Верность», надеемся передать все собранные для них вещи в декабре, - делится своими достижениями волонтер.

Главное, чтобы перерабатывалось

Проект, реализованный «Зеленым быком», полностью некоммерческий. Тарифы, которые установлены на вывоз вторсырья – чисто символические.

– Если вторсырье имеет ценность, то мы стараемся его реализовать. Конечно, это небольшие суммы, но они помогают существовать проекту на плаву. Например, недавно в нашем городе появилась возможность сдавать тетрапак на переработку, его принимают только бесплатно, но мы не отказываем в его вывозе. Наш доход формируется из оплаты услуг, и часть средств получается откладывать на озеленение города. Кто–то оплачивает больше оговоренной суммы просто для ровного счета или по своей доброте, кто–то оставляет сверху 20 рублей, кто–то 100, бывали исключительные случаи по 300–400 рублей, – рассказывает куратор проекта. – Также мы получаем средства от продажи переданных нам книг, 70% от вырученных средств также отправляем на озеленение. Все деньги мы откладываем в копилку и надеемся высадить следующей весной кустарники вдоль детских площадок, расположенных у дорог. На деревья или большие клумбы вряд ли соберем.

Екатерина рассказывает об экологическом движении. Фото: Личный архив героя публикации

Таким образом сервис «ЭкоТакси» больше волонтерский, чем бизнес-проект.

– Расходы состоят в основном из зарплаты водителю и аренды склада, для покрытия этих статей средств хватает. А работа координатора проекта, досортировка на складе, транспортировка в пункт приёма или благотворительные организации, расходы на интернет, телефонную связь не оплачиваются, все делают активисты нашего проекта из чистого альтруизма.

Периодически активистам оказывают помощь сторонние организации. Так, к примеру, этим летом организаторы и участники интеллектуальных игр провели специальную онлайн–викторину, генеральным партнером которой выступил Поволжский банк Сбербанка. Согласно условиям игры, половина средств, собранных за участие команд в викторине, должна быть направлена на реализацию экологических инициатив. Сбербанк принял решение удвоить данную сумму, в результате чего она составила 50 тыс. рублей. Мы получили эти средства на дальнейшее развитие проекта.

Екатерина признается, что постоянных пользователей услугами «ЭкоТакси» пока не много – примерно 20 человек. Но есть и организации, которые в последнее время проявляют к идее живой интерес.

– Предположительно этот год мы завершим с цифрой ближе к 400 отработанным адресам – не намного больше, чем годом ранее. Свою негативную роль сыграли режим изоляции и отсутствие регулярных акций, – отмечает экоактивистка. – Но в будущем «ЭкоТакси» будет разрастаться и дальше помогать жителям нашего города в вывозе вторсырья. Чем больше охват, чем больше вывозов – тем меньше мусора.

О проекте #ESGначниссебя

Эко-просветительский проект #ESGначниссебя (аббревиатура ESG — англ. environmental, social and corporate governance — экологическая, социальная и корпоративная ответственность) направлен на формирование в обществе устойчивых принципов осознанного и ответственного потребления, привития подрастающему поколению основ заботы об окружающей среде. Девиз проекта — «от экомышления — к экоповедению».

Организаторы проекта — Поволжский банк Сбербанка и издательский дом «Комсомольская правда».

Подробнее о том, как внедряются принципы ESG в Сбере, а также на примере реализуемых с его участием проектов, читайте в публикациях нашего проекта. А пока каждый желающий рассказать о своем опыте экологической ответственности может сделать это в наших социальных сетях. Переходите по ссылке, подписывайтесь, делитесь своими историями (не забудьте указать хештег #ESGначниссебя) и приглашайте друзей.