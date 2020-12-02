Люди, которым небезразличен мир: саратовский экоактивист рассказал об экологичном образе жизни и осознанном потреблении

Евгений Гомон

Экологические активисты меняют мир. Благодаря им в разных регионах России сегодня организуют раздельный сбор отходов, спасают памятники природы, очищают от мусора берега водоёмов... В Саратове тоже есть экоактивисты. Один из них – Евгений Гомон. Популярный ведущий, игрок команды КВН уверен, что человеку иногда достаточно лишь начать сортировать бумагу, пластик и пищевые отходы и тогда он сделает первый шаг к сохранению экологии планеты.

Маленькие, но очень важные шаги

Евгений помогает людям разбираться в осознанном экопотреблении и сортировке мусора. За последние годы он вдохновил не один десяток человек, привив им экопривычки.

— Все началось случайно, — вспоминает Евгений, — я попал на просмотр фильма про окружающую среду от Леонардо ДиКаприо «Спасти планету». Я задумался и начал искать другие источники информации о планетарных проблемах. Нашел фильмы «Мусор» и «Пластиковый океан» и в тот же вечер посмотрел их. После этого я начал менять свои привычки: в потреблении, питании, гигиене, перемещении и так далее.

Фото: Личный архив героя публикации

С этого момента Евгений начал вырабатывать для себя новые ежедневные привычки: заменил пластиковую зубную щетку на бамбуковую, ходит в магазин со своими авоськами и сумками, вместо фасовочных пакетов использует экомешочки, сыпучие продукты покупает в банки, а мясо, рыбу и сыр – в свои многоразовые контейнеры. Молодой человек перешел на раздельный сбор мусора. Дома организовал сбор отходов по фракциям: пластик (1,2,4,5,6), жесть, алюминий, бумага, стекло, батарейки, лампочки, бытовая техника.

- Если продавец не готов класть продукт в мой контейнер или мешочек, а хочет положить в свой пакет – я стараюсь пояснить, почему я так поступаю. Чтобы он тоже владел этой информацией. В магазинах я всегда выбираю продукты в той упаковке, которую после можно переработать, - признается наш герой.

Личный пример работает лучше всего

Евгений говорит, чтобы люди начали задумывать об этих проблемах — лучше всего работает личный пример. Нужно просто терпеливо воспитывать новые экопривычки. И, возможно, в будущем это станет новой всепланетной нормой.

- После того, как у себя дома и в семье процесс сбора был отлажен, я стал задумываться о том, что было бы неплохо прививать те же привычки и окружающим. Установили в подъезде коробку для сбора макулатуры и повесили объявление. Сегодня уже все соседи привыкли собирать бумажные отходы в эту коробку. Все соседи втянулись в такой образ жизни. Они отлично знают, что можно, и что нельзя сдавать в макулатуру, и в каком виде нужно сдавать сырье в переработку.

Пример объявления, которое Евгений сделал для сбора макулатуры в подъезде

Зачастую людям просто не хватает времени на вывоз сырья. Или они не знают, куда все это можно сдать. Особенно, если нет возможности сделать это самому.

- Я отвожу макулатуру в компанию по переработке, — говорит Евгений. — Получаю деньги за каждый килограмм, а на вырученные средства покупаю светодиодные лампочки в подъезд. Помимо сбора макулатуры у нас в подъезде организован сбор батареек. Далее планируем запустить сбор стекла для сдачи в переработку — есть открытое подвальное пространство для этого. А после может быть начнём собирать железо, алюминий, ПЭТ и другие виды пластика. Все реально. Начинаем с себя.

А как же бизнес?

- В своей работе мы также придерживаемся правил, которые позволяют продолжать движение в сторону экологической осознанности, — признается Евгений Гомон. — Мы уже сделали несколько важных шагов. На играх «Квиз, плиз!» в Саратове и Энгельсе можно сдать батарейки. Так мы решаем вопрос неосведомленности о пунктах их приема. У нас установлен специальный бокс. На любую игру можно прихватить батарейки из электронных устройств, а мы отправляем их в переработку. Те, кто давно играет с нами, знают, что все бланки с наших игр мы также сдаем в переработку. Помимо этого, стяжки от баннеров, сломанные пластиковые контейнеры, куда складывают телефоны во время игр, также сдаются в переработку на акциях раздельного сбора.

Фото: Личный архив героя публикации

На последней игре Евгений организовал сбор старых джинсов.

- Для чего? Поддержать человека, который делает из этих старых джинсов классные, переработанные рюкзаки. И закрепить привычку переработки одежды — рассказать о том, что в Саратове это возможно. Мы собрали 23 штуки, я думаю, что это уже немало, таким образом мы поддержали локальное и достаточное экологичное производство.

Евгений после проведения акции по сбору старых джинсов

Говоря об ответственном потреблении, Евгений отмечает, что в городе видны улучшения, несмотря на то, что пока они происходят медленно. Компании проводят акции раздельного сбора, организуются волонтерские движения, появляются новые точки сбора батареек и пластиковых бутылок.

- Радует, что проблемы экологии волнуют не только отдельных граждан, но и крупные организации. Например, такие как Сбербанк. Сейчас я все больше слышу и читаю, о том, что компания уделяет повышенное внимание защите окружающей среды, вторичной переработке сырья, и даже организовывает собственные форумы по вопросам устойчивого развития. На один из них меня также приглашали, программа была очень интересная и обсуждались важные вопросы.

И все-таки Евгений отмечает, что реакция на экоинициативы для бизнеса бывает разная.

- Да, реагируют и положительно, и отрицательно, — говорит кавээнщик и экоактивист. — Везде работают простые люди. Кто-то владеет информацией, кто-то нет. В одном из местных бизнес-центров по нашей просьбе организовали пункт сбора бумаги для ее последующей переработки. Я понимаю, что это только начало. Но нужно усилие, изменение привычек. А это уже практика. Не помню, чья это была цитата: «Знать и не делать – всё равно, что не знать». Поэтому нужны действия, движения, стремления, которые переходят в физический результат.

О проекте #ESGначниссебя

Эко-просветительский проект #ESGначниссебя (аббревиатура ESG — англ. environmental, social and corporate governance — экологическая, социальная и корпоративная ответственность) направлен на формирование в обществе устойчивых принципов осознанного и ответственного потребления, привития подрастающему поколению основ заботы об окружающей среде. Девиз проекта — «от экомышления — к экоповедению».

Организаторы проекта — Поволжский банк Сбербанка и издательский дом «Комсомольская правда».

Подробнее о том, как внедряются принципы ESG в Сбере, а также на примере реализуемых с его участием проектов, читайте в публикациях нашего проекта. А пока каждый желающий рассказать о своем опыте экологической ответственности может сделать это в наших социальных сетях. Переходите по ссылке, подписывайтесь, делитесь своими историями (не забудьте указать хештег #ESGначниссебя) и приглашайте друзей.