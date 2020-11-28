С матерью обезглавленного в Энгельсе шестилетнего ребенка работает психолог

Мать убитого ребенка в Энгельсе сейчас находится в энгельсском перинатальном центре

Женщина, чьего шестилетнего сына убили на улице Рабочих Маевок в Энгельсе, сейчас получает помощь у психолога.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, что приезжала к ней в энгельсский перинатальный центр. Напомним, в день трагедии женщина уехала туда чтобы рожать своего седьмого ребенка. Ей было предложено переехать в кризисное отделение для женщин центра «Семья».

Мать шестерых детей, на некоторых из которых она лишена родительских прав, отказалась от этого предложения. Она заявила, что переедет на другую квартиру.

Члены волонтерского движения «Душа» подготовили необходимую одежду для ребенка. Надеюсь, что у малыша, который родился, будет все хорошо, — подчеркнула Татьяна Загородняя.

Она отметила, что также предлагала женщине юридическое сопровождение.

Напомним, по мнению следствия гражданка не исполняла должным образом свои родительские обязанности. Она обитала со своим сыном и 37-летним сожителем на съемной квартире в Энгельсе, семья находилась в социально опасном положении.

Женщина уехала 20 ноября рожать, а своего сына оставила с 37-летним мужчиной. Тот решил уйти по делам и попросил 47-летнего приятеля приглядеть за мальчиком. Но когда мужчина вернулся, то увидел только бездыханное тело ребенка.

Злоумышленник задержан и взят под стражу, он признался, что был нетрезв и лишил мальчика жизни. Тело ребенка было было искромсано ножом, а голова практически обрезана.

Мужчина искромсал ножом тело шестилетнего мальчика Фото: СУ СКР по Саратовской области

На мать и органы системы профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних завели уголовное дело о халатности, допущении такой ситуации.

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