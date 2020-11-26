Житель Энгельса подделывал документы и продавал квартиры покойников

Мужчина подделывал документы и продавал квартиры умерших людей. Кадр из видео ГУ МВД России по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области под суд пойдет местный житель. Он переписывал на себя, а потом продавал квартиры умерших людей.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, с 2018 по 2019 год мужчина, зная о смерти собственников квартир, подделывал документы о признании за ним прав собственности на жилье, а затем делал фиктивные договоры купли-продажи. После этого он продавал квартиры в Энгельсе обычным покупателям.

- Также обвиняемый подделывал удостоверения личности реальных собственников квартир, у которых имелась значительная задолженность по оплате коммунальных услуг, — рассказала заместитель начальника пятого отдела ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области Елена Воробьева.

Всего лжериэлтор провернул такие сделки пять раз на общую сумму 9,8 млн рублей.

Сотрудники главного следственного управления при областном ГУ МВД возбудили на мужчину дело за мошенничество и отмывание денег или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Дело направлено в суд.

Также прокуратура Саратовской области вчера, 25 ноября, рассказала о похожем случае. Там в Энгельсский районный суд направили дело в отношении 30 и 55-летнего мужчин. Их обвиняют по тем же статьям — части 3 и 4 статьи 159 УК РФ и части 1 статьи 174.1 УК РФ.

- Следствие считает, что с апреля 2018 по декабрь 2019 года злоумышленники предоставили подложные документы и завладели четырьмя квартирами, три из которых продали. Также один из сообщников путем совершения сделок легализовал 1,7 млн рублей, — отметили в прокуратуре.

Мужчин поймали в декабре 2019 года.

Напомним также, что с апреля 2014 по май 2019 года в Саратове действовала целая банда «черных риэлторов», которые прибирали к рукам квартиры мертвецов. За пять лет они наворовали на общую сумму 14 млн рублей.

Одного их них уже осудили, так как он заключил досудебное соглашение со следствием. Его отправили в колонию общего режима на три года и обязали выплатить штраф 100 тыс. рублей.

По остальным расследование продолжается.

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