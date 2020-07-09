Банда «черных риэлторов» в Саратове прибирала к рукам квартиры мертвецов
В Саратове осудили «черного риэлтора».
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 64-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество.
Суд установил, что с апреля 2014 года до мая 2019 года мужчина вместе с двумя знакомыми организовал преступную группу. В нотариальные конторы он предоставлял поддельные документы, якобы о родственных связях с умершими гражданами.
После этого заявлял о праве наследования их недвижимого имущества, продавал его и делил деньги между участниками банды.
За пять лет общая сумма похищенного превысила 14 млн рублей.
Обвиняемый заключил досудебное соглашение со следствием, поэтому по нему приговор уже вынесен — три года общего режима и штраф 100 тыс. рублей.
В отношении остальных участников процесса расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU