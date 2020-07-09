Банда «черных риэлторов» в Саратове прибирала к рукам квартиры мертвецов

9 Июль 2020 2020-07-09T10:12:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове осудили «черного риэлтора».

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 64-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество.

Суд установил, что с апреля 2014 года до мая 2019 года мужчина вместе с двумя знакомыми организовал преступную группу. В нотариальные конторы он предоставлял поддельные документы, якобы о родственных связях с умершими гражданами.

После этого заявлял о праве наследования их недвижимого имущества, продавал его и делил деньги между участниками банды.

За пять лет общая сумма похищенного превысила 14 млн рублей.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение со следствием, поэтому по нему приговор уже вынесен — три года общего режима и штраф 100 тыс. рублей.

В отношении остальных участников процесса расследование продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU