2020-07-09T10:12:17+03:00
Происшествия

Банда «черных риэлторов» в Саратове прибирала к рукам квартиры мертвецов

Одному из преступников вынесен приговор
Екатерина Семенова
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В Саратове осудили «черного риэлтора».

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 64-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество.

Суд установил, что с апреля 2014 года до мая 2019 года мужчина вместе с двумя знакомыми организовал преступную группу. В нотариальные конторы он предоставлял поддельные документы, якобы о родственных связях с умершими гражданами.

После этого заявлял о праве наследования их недвижимого имущества, продавал его и делил деньги между участниками банды.

За пять лет общая сумма похищенного превысила 14 млн рублей.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение со следствием, поэтому по нему приговор уже вынесен — три года общего режима и штраф 100 тыс. рублей.

В отношении остальных участников процесса расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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