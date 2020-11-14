Коронавирус в Саратове, последние новости на 14 ноября: новый рекорд заболеваемости

В Саратовской области установился новый рекорд по заражениям коронавирусом
Фото: REUTERS
На утро 13 октября стало известно о новом рекорде по заражениям коронавирусом в Саратовской области. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.
Новую инфекцию выявили у 219 человек, больше всего заражений в Саратове — 121, 20 в Энгельсском районе и 15 в Балаковском.
Основная масса заболевших это лица старше 60 лет — 73 человека.
Число заражений коронавирусом в Саратовской области
Всего в регионе с начала пандемии диагноз подтвердился у 23 117 граждан, выздоровели 16 256, за сутки 288.
Этот день принес новый антирекорд по смертям, коронавирус унес жизнь сразу пятерых человек. Не стало четырех женщин и одного мужчины.
Стало известно, когда откроется первая государственная аптека в Саратове. Приобрести медикаменты в точке на Железнодорожной 50 можно будет с 17 ноября. Лекарства еще должны пройти маркировку, а помещение готово к открытию.
Уже 17 ноября в Саратове откроют государственную аптеку
В это непростое время на помощь жителям Саратовской области приходят медики и врачи скорой помощи. В городе в 2021 году появится новое лечебное учреждение — инфекционная больница. Для ее работников построят дом, рассчитанный на 200 квартир.
А еще медики получили в День доброты вкусные подарки от кафе и ресторанов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.