Коронавирус в Саратове, последние новости на 14 ноября: новый рекорд заболеваемости

В Саратовской области установился новый рекорд по заражениям коронавирусом Фото: REUTERS

На утро 13 октября стало известно о новом рекорде по заражениям коронавирусом в Саратовской области. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Новую инфекцию выявили у 219 человек, больше всего заражений в Саратове — 121, 20 в Энгельсском районе и 15 в Балаковском.

Основная масса заболевших это лица старше 60 лет — 73 человека.

Число заражений коронавирусом в Саратовской области

Всего в регионе с начала пандемии диагноз подтвердился у 23 117 граждан, выздоровели 16 256, за сутки 288.

Этот день принес новый антирекорд по смертям, коронавирус унес жизнь сразу пятерых человек. Не стало четырех женщин и одного мужчины.

Стало известно, когда откроется первая государственная аптека в Саратове. Приобрести медикаменты в точке на Железнодорожной 50 можно будет с 17 ноября. Лекарства еще должны пройти маркировку, а помещение готово к открытию.

Уже 17 ноября в Саратове откроют государственную аптеку

В это непростое время на помощь жителям Саратовской области приходят медики и врачи скорой помощи. В городе в 2021 году появится новое лечебное учреждение — инфекционная больница. Для ее работников построят дом, рассчитанный на 200 квартир.

А еще медики получили в День доброты вкусные подарки от кафе и ресторанов.

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