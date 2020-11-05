59 эпизодов разврата в приемной семье: Татьяна Загородняя рассказала, как можно избежать педофилии

Директора школы в Лысогорском районе подозревают в 59 эпизодах разврата в отношении приемных детей Фото: архив КП

Приемная семья — это не всегда путевка в новую жизнь, а порой, шаг, который приводит к шокирующим и вопиющим событиям.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Лысогорского района, который обвиняется в 59 эпизодах разврата в отношении несовершеннолетних детей. Об этом стало известно от одной из старших девочек, когда она уже ушла из семьи. Пострадавшая рассказала обо всем своей знакомой, а та обратилась в органы опеки, передавшие информацию правоохранителям.

Сейчас в отношении органов опеки проводятся проверка.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, что по их информации не было ничего, что позволило бы усомниться в семье. Женщина работала воспитателем, ее муж — директором местной школы. Своих детей они вырастили, те получили хорошее образование. Казалось бы, кому, если не таким людям доверить детей.

Первый год органы опеки приходили в семью часто, потом реже. Они не разу не слышали никаких жалоб от детей.

Сейчас те покинули семью — старшая замужем, другая девочка проживает в общежитии, двух маленьких детей изъяли из семьи.

По мнению обмудсмена, чтобы таких ситуаций не происходило, нужны изменения в системе работы органов опеки. Сейчас «школу приемных родителей» проходит обычно только мать, а надо подключать к этому и отца. Ведь по документам, если дети оформлены на женщину, глава семейства по сути является им никем, но, в свою очередь, он оказывает немаловажное влияние на развитие, воспитание и дальнейшую жизнь несовершеннолетних. Необходимо и психологическое тестирование для определения склонностей человека и сексуальных расстройств. Если увидеть их на ранних стадиях, таких тяжелых последствий можно избежать. То есть, нужно ввести дополнительные механизмы при приеме детей в семью, но при этом не превращать органы опеки в карательный инструмент.

- При этом нужно понимать, что речь идет не об обычной семье. Здесь взрослые люди берут под крыло «государственных детей», получают зарплату за их воспитание, — уточнила Татьяна Загородняя.

Направить соответствующее письмо в столицу с предлагаемыми изменениями она намерена после того, как вылечиться от пневмонии.

У Татьяны Загородней есть предложения по недопущению педофилии в семьях Фото: Ольга Симонова

Сейчас омбудсмен работает из дома, ее состояние уже лучше чем раньше.

- Один день хорошо, а другой — слабость, хочется лежать и ничего не делать, трудно дышать. Организм борется, я уже устала сидеть дома, хочу на работу, есть много вопросов, требующих моего личного присутствия, — уточнила Татьяна Загородняя.

Пока Татьяна Загородняя помогает детям дистанционно из-за заражения пневмонией

Ситуация осложняется тем, что болеют и другие сотрудники из ее аппарата.

Она отметила, что сейчас находится на связи со следователями, родителями, бабушками детей. А значит, без помощи дети не останутся, как и решение непростых ситуаций.

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