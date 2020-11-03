В Саратовской области мужчина четыре года сексуально издевался над детьми под опекой

Следователи собрали доказательства о неоднократном насилии над детьми Фото: Екатерина Семенова

В Лысогорском районе Саратовской области завершено расследование уголовного дела о массовом растлении детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 62-летнего мужчину обвиняют в 59 эпизодах развратных действий по отношению к нескольким несовершеннолетним.

По версии следствия, на протяжении 2016–2019 годов мужчина сексуально домогался и совершал насильственные действия в отношении девочки 2003 года рождения.

Летом 2017 года он насильно развратил девушку 2002 года рождения.

Трижды он надругался над семилетней девочкой в 2019 году.

В 2018 и 2019 годах он неоднократно под угрозами добивался сексуального удовлетворения от мальчика 2010 года рождения.

При этом все дети находились под опекой жены обвиняемого.

О преступлениях стало известно, когда одна из пострадавших рассказала своей знакомой, та обратилась в органы опеки, откуда информация ушла правоохранителям.

Следователям удалось установить контакт со всеми детьми и собрать доказательства вины мужчины. Тот признал только развратные действия, но не другие преступления. Сейчас дело направлено в суд.

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