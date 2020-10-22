Роспотребнадзор объяснил, зачем закрывать кафе и рестораны в Саратове после 21:00

Ресторанам после девяти вечера запретили принимать гостей, чтобы сократить проведение корпоративов Фото: Екатерина Семенова

На оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сегодня, 22 октября, руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова рассказала, что заболеваемость детей новой инфекцией сократилась на 5,8%.

- Больше всего заражаются работающие (37,5%) и пенсионеры (27,8%). У них растет заболеваемость за последнее время, — сообщила Кожанова.

Также она рассказала, зачем ограничили работу кафе и ресторанов в области после 21:00.

- В первую очередь, чтобы сократить проведение корпоративов и других массовых мероприятий, которые приводят к распространению инфекции, — отметила руководитель ведомства.

Она сообщила, что во время эпидрасследования выяснилось, что 63% контактных людей пользуются маской непостоянно. Хотя, конечно, в последнее время людей в средствах индивидуальной защиты в общественном транспорте стало больше.

По словам Кожановой, коронавирус — сезонная вирусная инфекция и имеет те же пути передачи, как и любая другая. Поэтому нужно надевать маски, соблюдать дистанцию и часто мыть руки.

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