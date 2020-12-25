В Саратове под конец года случилось долгожданное событие — был открыт отреставрированный цирк имени братьев Никитиных.В торжественной церемонии принял участие губернатор Валерий Радаев, который ранее неоднократно требовал не затягивать сроки открытия. Теперь дети и взрослые смогут увидеть новогоднее представление — первое шоу в новом цирке.- Это совершенно новый и лучший цирк в России, — уверен глава региона. он поблагодарил за поддержку в реализации проекта председателя Государственной думы Вячеслава Володина.Присутствовали также первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина, много почетных гостей. На входе в цирк посетителей встречали акробатки, жонглеры и фокусники.Сергей Обрывалин передал поздравление министра культуры РФ Ольги Любимовой с открытием обновленного цирка и пожеланием успехов.- Сегодня у нас поистине событие уходящего года. Думаю, все соскучились по цирку. За короткий период при поддержке Минкульта РФ мы привели цирк и театр «Теремок», как я думаю, в самый лучший вид. Более чем в 800 млн рублей обошелся ремонт цирка, более чем в 200 млн рублей — театра, — сказал федеральный чиновник.Он подчеркнул, что объекты были отреставрированы при непосредственной поддержке председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, а также в рамках национальных проектов.За несколько минут до этого также был открыт памятник братьям Никитиным, основателям цирка, который носит их имя.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.