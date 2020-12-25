В Саратове торжественно открыли памятник братьям Никитиным — основателям городского цирка.Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», монумент Дмитрию, Акиму и Петру Никитиным изваян в бронзе. Его высота достигает 2,2 метра, а вес — около 1,5 тонны.Памятник установлен в сквере рядом с цирком.Скульптуры открыли заслуженная артистка цирка Елена Федотова и дрессировщик Андрей Корнилов. В церемонии принял участие губернатор Валерий Радаев.- Братья Никтины вернулись на родину, — отметил глава региона.И. о. гендиректора Росгорцирка Сергей Беляков отметил, что за основу скульптурной композиции взято единственное фото, где они вместе.- Брат стоял облокотившийся — мы его выпрямили. Была идея, что он — глотатель шпаг — стоит ровно, старший — силач, в соответствующей позе, Аким — был подвижный, клоуном. Каждый образ походит под человека — сказал Сергей Щербаков заслуженный художник России, скульптор.Он работал над монументов паре со своим братом, Андреем, и рассказал, что воплощать давнюю задумку в жизнь было легко.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.