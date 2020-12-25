Приближаются новогодние праздники — время, которого ждет каждый человек, чтобы наконец-то отдохнуть и на время забыть про офис, ранние подъемы и спешку. Ну или насладиться общением с родственниками, которых давно не видел.Однако полностью посвятить все десять дней застольям, катаниям с горок, прогулкам и другому веселому времяпрепровождению получится не у всех.Представителям многих профессий, таких как врачи, правоохранители, а также почтовые работники приходится трудиться даже в праздничные дни.Определенные изменения все-таки есть — в выходную по всей стране десятидневку отделения «Почты России» будут работать по измененному графику.В последний день 2020 года трудовой день работников сокращается на час.Полностью выходными будут 1, 2 и 7 января. Почтальоны в это время не будут приносить письма, журналы и другие издания, оформленные по подписке.Не стоит переживать о пенсиях и пособиях — все получат их по графику, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.По обычному графику почта будет работать 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января.Отметим, что уже известен график работы саратовских ЗАГСов. Эти учреждения будут работать 3 и 5 января, попасть в них можно по предварительной записи.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.