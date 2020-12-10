Восемь пар саратовцев решили пожениться в канун Нового года

В Саратове и области ЗАГСы откроются в новогодние каникулы.

Как сообщили «КП-Саратов» в управлении по делам ЗАГС, 3 и 5 января граждане смогут подать заявления на брак, выдачу свидетельства о рождении и другие услуги.

- Новогодние каникулы в этом году начнутся со свадеб. 31 декабря сразу восемь пар успеют узаконить отношения во «Дворце бракосочетаний» до боя курантов, — рассказала руководитель управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Напомним, что все ЗАГСы области продолжают работать по предварительной записи по телефону или через интернет.

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