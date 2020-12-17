Коронавирус в Саратове, последние новости на 17 декабря: Новый рекорд по заболеваемости

Вакцинация продолжается, но пока она несравнима с количеством заболевших Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области по данным на 1.00 17 декабря коронавирусом заразились 270 человек. Это рекордный суточный показатель с начала пандемии.

Больше всего новых заболевших за сутки появилось в Саратове — 98, Энгельсском районе — 35 и Балаковском — 16.

Причем все зараженные за сутки подхватили коронавирус контактным путем, среди них 22 ребенка до 14 лет, девять в возрасте от 15 до 17 лет и 82 человека старше 60.

На 1.00 17 декабря общее количество зарегистрированных случаев COVID-19 в области составляет 31 300, при этом выздоровело 26 533, умерло 328 человек. Остальные находятся в госпиталях или на амбулаторном лечении.В стационарах 25909 человек, 223 из них - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки вылечились 238 пациентов, умерло шесть. От коронавируса скончались пятеро мужчин и женщина.

- Умерли мужчины 57, 68, 50 и 71 года, страдавшие патологией сердечно-сосудистой системы. Также скончалась 67-летняя женщина с эндокринными нарушениями и мужчина 49 лет, страдавший системным заболеванием суставов, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального Минздрава.

Продолжается прививка медперсонала, к этому моменту известно, что прививку от COVID-19 получили 824 человека.

В связи с вводимыми ограничениями и распространением коронавируса в целом в Саратове не смотря ни на что вырос спрос на услуги красоты на дому.

На 13% чаще стали делать брови и ходить к парикмахерам, на 6% — обращаться за услугами макияжа, на 7% — делать маникюр и педикюр.

Предложения от мастеров увеличились на 22, 20, 13 и 19% соответственно.

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