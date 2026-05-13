Предприятия могут бесплатно переобучить своих сотрудников в федеральном проекте

Томский государственный университет усиливает работу с предприятиями в рамках проекта «Активные меры содействия занятости». Теперь работодатели могут не просто направить сотрудников на обучение, а получить готовые образовательные программы под свои производственные задачи - от переобучения персонала до внедрения новых технологических решений.

В 2025 году ТГУ как федеральный оператор проекта уже помог реализовать программы повышения квалификации для нескольких крупных компаний. Судостроительный комплекс «Звезда» обучил сотрудников под свои технологические процессы. Казанский вертолетный завод повысил квалификацию токарей и слесарей механосборочных работ. «Ростелеком» подготовил специалистов по монтажу телекоммуникационного оборудования и тестированию цифровых решений. КАМАЗ запустил программы по 3D-проектированию в Unigraphics NX и метрологическому обеспечению.

Алгоритм участия максимально прост. Представитель предприятия оставляет заявку на сайте или звонит в кол-центр проекта по телефону (3822) 785-672 (с 5.00 до 15.00 мск). В течение одного рабочего дня с компанией связывается менеджер, выясняет кадровый запрос и объясняет условия участия в проекте. Одно из таких условий - группа обучающихся должна быть от 25 человек, со средним специальным и/или высшим образованием.

После этого специалисты центра занятости выезжают на предприятие, чтобы оформить документы сразу для всех сотрудников, которые будут проходить обучение. Затем на предприятие приезжают эксперты университета. Обучение проходит на базе предприятия. Процесс включает три очных дня, вебинарную часть с преподавателем, стажировку на рабочем месте и итоговый проект по решению конкретной производственной задачи.

В рамках нацпроекта «Активные меры содействия занятости» университет готов обучать сотрудников предприятий из любых регионов страны. Важное ограничение: проект завершается в начале декабря, поэтому определиться с заявкой и сформировать группы лучше до лета.

