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НовостиПолитика25 сентября 2023 13:28

Уроженец Балаково Олег Бережной погиб в зоне СВО

Погиб командир инженерной-саперной роты из Балаково
Евгений Бадиков
Олег Бережной

Олег Бережной

Уроженец Балаково Олег Бережной погиб в зоне СВО. Об этом сообщает глава Балаковского района Сергей Грачев.

Олег Бережной ушел в зону проведения специальной военной операции добровольцем. Служил командиром инженерно-саперной роты. При исполнении служебного долга погиб в городе Соледар.

— Олег Витальевич навсегда останется настоящим патриотом для нашей страны. Он честно и храбро встал на защиту нашей Родины, проявив мужество и героизм.

Я приношу глубочайшие слова соболезнования родным и близким Олега Витальевича. Скорбит весь Балаковский район. Вечная память Герою, — высказался Грачев.

Дата прощения с командиром роты будет известна позднее.