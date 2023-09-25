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НовостиОбщество25 сентября 2023 11:01

В ходе СВО погиб балашовец Евгений Ларин

Младший сержант Евгений Ларин из Балашова погиб в спецоперации
Елена Маркелова
За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения специальной военной операции, младший сержант Ларин награждён орденом Мужества

За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения специальной военной операции, младший сержант Ларин награждён орденом Мужества

В зоне специальной военной операции погиб военнослужащий Евгений Ларин из Балашова. Об этом сообщил глава района Павел Петраков.

Евгению Ларину было 37 лет. Он окончил городскую школу №9.

25 октября 2022 года был призван на военную службу по мобилизации. 12 сентября 2023 года Евгений Ларин героически погиб при выполнении боевых задач.

За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения специальной военной операции, младший сержант Ларин награждён орденом Мужества.