В ходе СВО погиб балашовец Евгений Ларин

За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения специальной военной операции, младший сержант Ларин награждён орденом Мужества

В зоне специальной военной операции погиб военнослужащий Евгений Ларин из Балашова. Об этом сообщил глава района Павел Петраков.

Евгению Ларину было 37 лет. Он окончил городскую школу №9.

25 октября 2022 года был призван на военную службу по мобилизации. 12 сентября 2023 года Евгений Ларин героически погиб при выполнении боевых задач.

За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения специальной военной операции, младший сержант Ларин награждён орденом Мужества.