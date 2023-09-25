Правительство РФ выделило 317,4 миллиона рублей на завершение строительства «Протон-Арены»

С середины октября строители приступят к установке игрового поля

На этой неделе в спортивном комплексе «Протон-Арена» начнётся монтаж закладных под трибуны. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в телеграм-канале.

С середины октября строители приступят к установке игрового поля. Также в этом месяце завершится благоустройство прилегающей территории и остекление фасада.

Посещая будущий спортобъект, губернатор Роман Бусаргин подчеркнул, что в скором времени погода начнёт портиться и до 1 ноября в здании необходимо будет запустить отопление.

-Правительством Российской Федерации принято решение о выделении 317,4 млн рублей на завершение строительства «Протон-Арены». Огромную помощь в этом оказал Вячеслав Викторович Володин. Наша задача – выполнить всё в установленные сроки. Никаких сложностей не вижу, - подчеркнул Бусаргин.