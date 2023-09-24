В Саратове ограничат движение на нескольких улицах в Октябрьском районе

В Саратове ограничат движение на нескольких улицах (фото: Архив КП)

В связи с проведением ремонтных работ по реконструкции трамвайной сети с 22:00 25 сентября до 5:00 26 сентября вводится ограничение движения транспортных средств по ул. Разина на участке от ул. Рабочая до ул. Слонова. Автобусы маршрутов №№ 19, 23, 44, 55, 57, 58, 93, 67 и 55А будут совершать объезд. Об этом сообщила администрация Октябрьского района.

С 25 сентября по 9 октября вводится ограничение движения по ул. 4-я Беговая и ул. 5-я Беговая на пересечении с ул. Политехническая.

С 25 сентября по 14 октября будет ограничено движение транспортных средств по 2-му Детскому проезду от дома №62/66 до ул. Новокузнецкая в связи с проведением работ по реконструкции подземного газопровода.

Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение работ, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.

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