В лифте города Балаково Саратовской области нашли труп пенсионера

В лифте Балаково нашли труп (фото: архив КП)

В городе Балаково Саратовской области следователи выясняют причины смерти 70-летнего мужчины. Тело пенсионера сегодня, 24 сентября нашли в лифте одного из домов. По предварительным данным, труп нашел житель многоэтажного дома и сообщил об этом полицейским. Прибывшие на место эксперты при внешнем осмотре не обнаружили. Обстоятельства выясняются.

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