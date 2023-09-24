Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 сентября 2023 15:26

В лифте города Балаково Саратовской области нашли труп пенсионера

Житель дома в Балаково обнаружил в лифте мертвого 70-летнего мужчину
Светлана Курышева
В лифте Балаково нашли труп (фото: архив КП)

В лифте Балаково нашли труп (фото: архив КП)

В городе Балаково Саратовской области следователи выясняют причины смерти 70-летнего мужчины. Тело пенсионера сегодня, 24 сентября нашли в лифте одного из домов. По предварительным данным, труп нашел житель многоэтажного дома и сообщил об этом полицейским. Прибывшие на место эксперты при внешнем осмотре не обнаружили. Обстоятельства выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости