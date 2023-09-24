В Саратовской области в ДТП пострадали два человека

В Энгельсе на Колотилова «ВАЗ-2109» врезался в опору ЛЭП

Сегодня, 24 сентября, в Энгельсе произошло ДТП в котором пострадали два человека. Об этом сообщает УГИБДД по Саратовской области.

По данным ведомства, приблизительно в 15.45 у дома № 30 по улице Колотилова 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП водитель и пассажир были доставлены в медучреждение.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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