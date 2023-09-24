В Саратовской области ребенок после бани попал в реанимацию

Под Саратовом ребенок потерял сознание в бане (фото: архив КП)

В Балаковском районе Саратовской области ребенок потерял сознание, когда парился в бане. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщил глава регионального Минздрава Олег Костин в своем телеграм-канале.

Как стало известно, четырехлетний мальчик парился в бане вместе со взрослыми в Балаковском районе Саратовской области. В какой-то момент ребенку стало плохо, он потерял сознание. Самостоятельно привести в чувство ребенка родители не смогли, его доставили в городскую больницу в критическом состоянии с остановкой сердца.

- Он находится в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ в отделении реанимации под неустанными контролем детских реаниматологов, которые постоянно консультируются с саратовскими специалистами, — сообщил Олег Костин.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, неизвестно, имел ли мальчик какие-либо хронические заболевания, которые привели к обмороку и проблемам с сердцем.

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