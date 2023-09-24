Санавиация доставила в Саратов пострадавших в ДТП женщину и ребенка

В Саратов бортом санавиации сегодня, 24 сентября, доставили ребенка, пострадавшего в ДТП в Пугачевском районе. Напомним, около семи часов утра в Пугачеве столкнулись Lexus и «Лада Гранта». В результате столкновения водитель отечественной легковушки погиб, травмы получили женщина и ребенок из внедорожника. Как рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале, ребёнок был доставлен в тяжёлом состоянии в приемное отделении Пугачевской районной больницы. После проведения диагностики и оценки состояния, оказания первичной медицинской помощи, было принято решение о его транспортировки в лечебное учреждение Саратова. Женщина в стабильно-тяжёлом состоянии была доставлена в Саратовскую больницу этим же бортом после консультации с областным кардиологическим центром.

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