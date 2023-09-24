Хоккеисты саратовского «Кристалла» всухую разгромили «Челны»

Фото: Матч "Кристал" - "Челны" в Саратове (фото: Министерство спорта Саратовской области)

Хоккеисты саратовского «Кристалла» одержали вторую домашнюю победу подряд в чемпионате PARI ВХЛ - Кубка Шелкового пути сезона 2023/24. Саратовцы обыграли команду «Челны» со счётом 5:0.

Шайбы забросили: Илья Балаболкин, Артем Якутов, Семен Калинин, Иван Тельцов, Раис Шафеев

26 сентября «Кристалл» играет дома с «Торосом» (Нефтекамск, Башкортостан).

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