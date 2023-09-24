Джамалутдин Гусейнов из Саратова стал победителем Кубка России по ММА 2023
Джамалутдин Гусейнов – стал обладателем Кубка России по ММА 2023 на соревнованиях в Омске. Об этом сообщили сегодня, 24 сентября в Министерстве спорта Саратовской области. Спортсмен областного центра спортивной подготовки, входящий в состав сборной Саратовской области по смешанным боевым единоборствам (ММА), кандидат в мастера спорта, победитель Первенства мира по ММА 2022 года, призёр чемпионата России 2023 года Джамалутдин Гусейнов стал победителем Кубка России по ММА 2023 года среди мужчин в весовой категории до 65,8 кг.
Тренирует спортсмена Заслуженный мастер спорта России Даци Дациев.
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