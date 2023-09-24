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НовостиСпорт24 сентября 2023 12:42

Джамалутдин Гусейнов из Саратова стал победителем Кубка России по ММА 2023

Саратовский спортсмен - обладатель Кубка России по ММА 2023
Светлана Курышева
Джамалутдин Гусейнов из Саратова стал победителем Кубка России по ММА 2023

Джамалутдин Гусейнов из Саратова стал победителем Кубка России по ММА 2023

Джамалутдин Гусейнов – стал обладателем Кубка России по ММА 2023 на соревнованиях в Омске. Об этом сообщили сегодня, 24 сентября в Министерстве спорта Саратовской области. Спортсмен областного центра спортивной подготовки, входящий в состав сборной Саратовской области по смешанным боевым единоборствам (ММА), кандидат в мастера спорта, победитель Первенства мира по ММА 2022 года, призёр чемпионата России 2023 года Джамалутдин Гусейнов стал победителем Кубка России по ММА 2023 года среди мужчин в весовой категории до 65,8 кг.

Тренирует спортсмена Заслуженный мастер спорта России Даци Дациев.

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