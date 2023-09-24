В ходе СВО погиб военнослужащий из Пугачевского района Саратовской области Андрей Пономарев (фото: Telegram-канал Алексея Янина)
Еще один житель Саратовской области погиб в зоне СВО. О гибели Андрея Пономарева сообщил в своем Telegram-канале глава Пугачевского района Алексей Янин.
Чиновник отметил, что прощание с Пономаревым состоится завтра, 25 сентября в селе Березово в 12 часов. Обстоятельства гибели Пономарева, а также его звание не уточняются.
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