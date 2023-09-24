Жители Первомайского поселка в Саратове проведут выходной без воды

Отключение воды в Саратове (фото: Архив КП)

Сегодня, 24 сентября, в Саратове продолжаются аварийные отключения холодной воды. Часть Первомайского поселка осталась без холодной воды до ночи. Как уточняет ООО «КВС», в зону ограничения попали абоненты частных домов на 1-м Проезде Первомайского поселка.

Восстановить водоснабжение потребителей коммунальщики планируют лишь к полуночи.

После возобновления подачи воды «КВС» рекомендуют в течение 24 часов употреблять ее только после кипячения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости