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НовостиОбщество24 сентября 2023 8:46

Жители Первомайского поселка в Саратове проведут выходной без воды

До ночи без холодной воды остался поселок в Саратове
Светлана Курышева
Отключение воды в Саратове (фото: Архив КП)

Отключение воды в Саратове (фото: Архив КП)

Сегодня, 24 сентября, в Саратове продолжаются аварийные отключения холодной воды. Часть Первомайского поселка осталась без холодной воды до ночи. Как уточняет ООО «КВС», в зону ограничения попали абоненты частных домов на 1-м Проезде Первомайского поселка.

Восстановить водоснабжение потребителей коммунальщики планируют лишь к полуночи.

После возобновления подачи воды «КВС» рекомендуют в течение 24 часов употреблять ее только после кипячения.

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