Роман Бусаргин: в противотуберкулезном диспансере ведется отделка помещений

Роман Бусаргин посетил строительную площадку противотуберкулезного диспансера (фото: тг. "Роман Бусаргин")

На строительной площадке противотуберкулезного диспансера ежедневно, в том числе в выходные, работают более 300 человек и несколько десятков единиц техники. Об этом сегодня, 24 сентября после посещения строительной площадки сообщил в своем телеграм-канале губернатор Саратовской области роман Бусаргин. Важнейший для региона объект возводится по национальному проекту «Здравоохранение», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.

Строительство диспансера находится на контроле Председателя Госдумы Вячеслава Володина. Планируется, что подрядчик передаст больницу медикам для установки и наладки оборудования в феврале 2024 года.

Во время посещения площадки глава региона пообщался с подрядчиком, который подтвердил наличие полного проекта по строительству. Во всех корпусах активно ведется отделка помещений, установка внутренних перегородок, штукатурка стен. Специалисты занимаются электрикой, подводят коммуникации и устанавливают систему вентиляции. Завершен монтаж кровли, приступили к покраске фасада и благоустройству территории. Рядом с больницей оборудуют парковку и создадут зеленую зону.

- Отмечу, что вся необходимая для центра медтехника закуплена. Приобретен компьютерный томограф и другое высокотехнологичное оборудование, под установку которого подготовят специальные помещения в разных корпусах, - прокомментировал Роман Бусаргин.

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