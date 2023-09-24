Под Саратовом утром произошло смертельное ДТП

В Пугачеве в столкновении «Лады Гранты» и «Лексуса» погиб мужчина (фото: ГИБДД Саратовской области)

Сегодня утром, 24 сентября, в Пугачеве произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает УГИБДД по Саратовской области.

По предварительным данным, в 6.45 на пересечении улиц Карла Маркса и Революционного проспекта столкнулись автомобили «Лада Гранта» под управлением 61-летнего мужчины и «Лексус», за рулем которого был 27-детний водитель. В результате ДТП водитель отечественного авто от полученных травм скончался на месте происшествия. Женщина и ребенок из «Лексуса» госпитализированы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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