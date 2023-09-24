Володин анонсировал строительство обхода под Саратовом (фото: тг канал "Володин Саратов)

Работы по строительству и реконструкции обхода вокруг города Пугачева планируют начать в следующем году. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает телеграм-канал спикера Государственной Думы Вячеслава Володина.

Сейчас весь транзитный транспорт проходит через город, что негативно влияет на качество покрытия и увеличивает пробки. Ранее с просьбой строительства обхода к Вячеславу Володину обращались жители. Уже выполняются проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции обхода с возведением путепровода через железнодорожные пути общей протяженностью 11,1 километров.

Новый участок трассы пройдет в обход Пугачева, что позволит перенаправить поток транзитных автомобилей, без заезда в город. В конце этого года будут организованы конкурсные процедуры. Строительно-монтажные работы запланированы на 2024-2025 годы.

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