В спецоперации погибли Юрий Тамарлаков и Рахим Востриков из Саратова

Два саратовца погибли в зоне СВО

О гибели двух саратовцев в зоне СВО стало известно вчера, 23 сентября. Как сообщает сайт городской администрации, это – Рахим Востриков и Юрий Тамарлаков.

Представители местной власти выразили соболезнования родным и близким защитников.

-Для всех жителей Саратовской области Рахим Востриков и Юрий Тамарлаков навсегда останутся достойными примерами верности Родине и присяге, храбрыми и мужественными защитниками мирных граждан. Они отдали жизнь за светлое будущее своей страны. Вечная память и слава героям Отечества! – выразил соболезнования глава региона Роман Бусаргин

- Мы навсегда сохраним память о мужестве и героизме наших земляков, которые погибли за мир и справедливость, за безопасность рубежей Отечества, - присоединилась к губернатору мэр города Лада Мокроусова.

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