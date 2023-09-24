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НовостиПроисшествия24 сентября 2023 5:01

В Саратове мужчина и женщина разбились при прыжке с горы на параплане

В Саратовской области разбились парапланеристы
Светлана Курышева
Вод Саратовом разбились парапланеристы (фото.6 архив КП)

Вод Саратовом разбились парапланеристы (фото.6 архив КП)

В Татищевском районе в селе Широкое вчера, 23 сентября, столкнулись два парапланериста. По информации СУ СКР по Саратовской области проводится проверка обстоятельств произошедшего.

Как стало известно, мужчина и женщина прыгали с горы на разных парапланах и столкнулись в воздухе друг с другом.

В результате происшествия 55-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, женщину медики увезли в критическом состоянии.

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