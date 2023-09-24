В Саратове мужчина и женщина разбились при прыжке с горы на параплане

Вод Саратовом разбились парапланеристы (фото.6 архив КП)
В Татищевском районе в селе Широкое вчера, 23 сентября, столкнулись два парапланериста. По информации СУ СКР по Саратовской области проводится проверка обстоятельств произошедшего.
Как стало известно, мужчина и женщина прыгали с горы на разных парапланах и столкнулись в воздухе друг с другом.
В результате происшествия 55-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, женщину медики увезли в критическом состоянии.
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