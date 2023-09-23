Фото: В Саратове арестованный за побег с места ДТП мужчина умер в спецприемнике

В Саратове арестованный за побег с места ДТП мужчина умер в спецприемнике. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает управление МВД по Саратовской области.

21 сентября суд арестовал 51-летнего водителя за побег с места аварии на двое суток. На следующий день, находясь в спецприемнике, горожанин пожаловался на плохое самочувствие.

Полицейские вызвали скорую помощь, но до приезда медиков гражданин скончался.

Как сообщили в управлении, предварительной причиной смерти является сердечная недостаточность.

Полиция ведет проверку.

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