Фото: В Саратове арестованный за побег с места ДТП мужчина умер в спецприемнике
В Саратове арестованный за побег с места ДТП мужчина умер в спецприемнике. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает управление МВД по Саратовской области.
21 сентября суд арестовал 51-летнего водителя за побег с места аварии на двое суток. На следующий день, находясь в спецприемнике, горожанин пожаловался на плохое самочувствие.
Полицейские вызвали скорую помощь, но до приезда медиков гражданин скончался.
Как сообщили в управлении, предварительной причиной смерти является сердечная недостаточность.
Полиция ведет проверку.
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