Фото: В Пугачевском районе простятся с погибшим на СВО земляком Лавровым Кириллом

В Пугачевском районе простятся с погибшим на СВО земляком Лавровым Кириллом. Об этом Глава Пугачевского муниципального района Янин Алексей сообщает в своем Телеграм-канале.

Прощание состоится завтра, 24 сентября, в 11:30 по адресу: город Пугачев, улица Топорковская, дом 12(Свято-воскресенский собор).

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